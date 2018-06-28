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Дан старт голосованию на приз Премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
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Дан старт голосованию на приз Премии зрительских симпатий «Звезда театрала» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 15 минут назад
Ценители театра до конца лета могут сделать выбор в пользу самых интересных и ярких, по их мнению, театральных работ, проголосовав на сайте премии. В каждой номинации определяются тройки лидеров и только те из них, что наберут большее количество голосов, будут включены в шорт-лист премии. Имена главных победителей будут объявлены в декабре 2018 года на торжественной церемонии вручения.
Всего в премии насчитывается 15 номинаций — от лучшего спектакля и режиссера до лучших актерских работ. Главной целью премии «Звезда театрала» является подведение зрительского итога сезона.
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