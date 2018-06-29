Том Хиддлстон узнал о смерти Локи в «Мстителях: Война бесконечности» за 2 года до премьеры

Для многих фанатов киновселенной Marvel стало шоком, что герой Тома Хиддлстона Локи, который так полюбился зрителям, был безжалостно убит Таносом в самом начале «Войны бесконечности». Но оказывается, для самого актера это не стало чем-то неожиданным.

Во время Ace Comic-Con Хиддлстон признался, что знал о смерти Локи еще до выхода третьего «Тора». «Об этой сцене я знал уже два года. Во время официальной встречи с Marvel в мае 2016 мне рассказали о том, что будет происходить в „Рагнарёке“, а затем вошли братья Руссо и рассказали о первой сцене „Войны бесконечности“, — говорит актер. Том добавил, что это знание помогло ему лучше передать эмоции своего персонажа и достойно завершить историю Локи. Многие фанаты до сих пор не верят, что этот персонаж ушел окончательно, ведь герой Хиддлстона уже не раз обманывал смерть, однако сам актер уверен, что попрощался с Локи и даже должен был сделать это еще раньше.

попкорнnews