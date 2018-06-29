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Как черную икру изображала пшенная каша
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Как черную икру изображала пшенная каша 

Рамблер 7 часов назад
В Советском Союзе многие продукты были доступны далеко не всем. На съёмках фильма «Блондинка за углом» некоторые члены группы впервые увидели настоящие деликатесы. Сценарий предполагал, что в кадре будет постоянно находится дорогая еда, и это стало огромной проблемой для директора картины. Так, сцену в мясном отделе, где мясники разделывают туши, снимали на мясокомбинате в кремлёвском цеху, откуда продукцию отправляли на столы членов Политбюро. Членам съёмочной группы предложили продегустировать вкусности, но одну из девушек цвет сосисок просто напугал. Она была удивлена, что они имеют сероватый цвет, на что Андрей Миронов отметил, что именно такой цвет имеет настоящее мясо. А вот актёр Баадур Цуладзе, чтобы убедительно выглядеть на экране, брал уроки у мясников. Он так профессионально разделывал в фильме туши, что после выхода ленты даже стал символом подпольной советской торговли.
Но самым проблемным стал эпизод свадьбы. Для него закупили множество деликатесов, но съёмки длились несколько дней, поэтому дорогостоящие продукты портились и их приходилось выкидывать. Артистам есть балыки и сервелаты запрещалось, для них готовили простые салаты, а дефицитную чёрную икру отлично «играла» окрашенная тушью пшёнка.
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