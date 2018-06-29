Как на съемках фильма «Директор» погиб советский актер Евгений Урбанский

Говорят, что беда всегда ходит бок о бок со счастьем. Правда это или нет, но именно так произошло в жизни советского актера Евгения Урбанского. Он был сыном врага народа. А подобное родство в те годы, конечно, не прибавляло. Возможно, Евгений никогда бы не появился на экране и, может быть, даже не погиб бы, если бы в 1955 году Урбанского-старшего не реабилитировали.

Коммунист

Урбанский родился в 1932 году. Несмотря на то, что родители актера были москвичами, детство и юность Женя провел в Казахстане, а потом в Коми, куда сослали главу семьи. В 1937 году отца Евгения, который был партийным работником, объявили «врагом народа». После освобождения Урбанский–старший прожил недолго.

Сам Евгений вернулся в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Примечательно, что дебютом сына бывшего «врага народа» в кино стала главная роль в фильме под названием «Коммунист». Кроме того, режиссер Юлий Райзман отчаянно рисковал, доверив никому тогда еще неизвестному Урбанскому своего «Коммуниста». Но все оказалось не зря: фильм имел большой успех. Прекрасная работа актеров и режиссера получила признание не только у зрителей и художественных критиков, но и была отмечена членами жюри различных кинофестивалей.

Смерть среди песков

Съемки начались в середине 1960-х годов. Отсняв часть фильма в павильоне, труппа отправилась в Узбекистан. Там в нескольких километрах от Бухары планировали сделать самые эффектные сцены. Так, согласно сюжетной линии, герой Урбанского должен был перепрыгивать песчаные барханы на автомобиле. Самое интересное, что дублер у актера имелся, профессиональный спортсмен, но Евгений отчего-то отказался от его услуг и решил исполнить трюк самостоятельно. И случилось страшное. Автомобиль Урбанского перевернулся. В результате аварии 33-летний актер получил тяжелейшую травму: перелом основания черепа. Коллеги даже не успели довезти его до больницы. Это произошло 5 ноября 1965 года. В тот момент жена Урбанского была беременна. Позже, когда его дочка появилась на свет, супруга назвала ее в честь отца — Евгенией.