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Как на съемках фильма «Директор» погиб советский актер Евгений Урбанский
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Как на съемках фильма «Директор» погиб советский актер Евгений Урбанский 

Русская семерка 31 минуту назад
Фото: Русская семерка
Говорят, что беда всегда ходит бок о бок со счастьем. Правда это или нет, но именно так произошло в жизни советского актера Евгения Урбанского. Он был сыном врага народа. А подобное родство в те годы, конечно, не прибавляло. Возможно, Евгений никогда бы не появился на экране и, может быть, даже не погиб бы, если бы в 1955 году Урбанского-старшего не реабилитировали.
Коммунист
Урбанский родился в 1932 году. Несмотря на то, что родители актера были москвичами, детство и юность Женя провел в Казахстане, а потом в Коми, куда сослали главу семьи. В 1937 году отца Евгения, который был партийным работником, объявили «врагом народа». После освобождения Урбанский–старший прожил недолго.
Сам Евгений вернулся в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Примечательно, что дебютом сына бывшего «врага народа» в кино стала главная роль в фильме под названием «Коммунист». Кроме того, режиссер Юлий Райзман отчаянно рисковал, доверив никому тогда еще неизвестному Урбанскому своего «Коммуниста». Но все оказалось не зря: фильм имел большой успех. Прекрасная работа актеров и режиссера получила признание не только у зрителей и художественных критиков, но и была отмечена членами жюри различных кинофестивалей.
После «Коммуниста» молодого актера стали приглашать к себе и другие советские режиссеры. У Григория Чухрая Евгений Урбанский сыграл даже не единожды. Например, в таких картинах, как «Баллада о солдате» и «Чистое небо». Михаил Калатозов позвал Урбанского на роль проводника в фильме «Неотправленное письмо», Владимир Герасимов — на роль чекиста в «Испытательном сроке», Василий Ордынский — на роль Виктора в «Большой руде», Андрей Смирнов и Борис Яшин — на роль Бабина в «Пядь земли». Но самым драматичным, причем не только в кино, но и в жизни стало для Евгения Урбанского участие в ленте Алексея Салтыкова «Директор». Именно «Директор» стал последней работой блестящего актера.
Смерть среди песков
Съемки начались в середине 1960-х годов. Отсняв часть фильма в павильоне, труппа отправилась в Узбекистан. Там в нескольких километрах от Бухары планировали сделать самые эффектные сцены. Так, согласно сюжетной линии, герой Урбанского должен был перепрыгивать песчаные барханы на автомобиле. Самое интересное, что дублер у актера имелся, профессиональный спортсмен, но Евгений отчего-то отказался от его услуг и решил исполнить трюк самостоятельно. И случилось страшное. Автомобиль Урбанского перевернулся. В результате аварии 33-летний актер получил тяжелейшую травму: перелом основания черепа. Коллеги даже не успели довезти его до больницы. Это произошло 5 ноября 1965 года. В тот момент жена Урбанского была беременна. Позже, когда его дочка появилась на свет, супруга назвала ее в честь отца — Евгенией.
Режиссера Салтыкова на время отстранили от режиссуры. Однако через четыре года фильм «Директор» все же был переснят, только главного героя уже играл другой актер — Николай Губенко.
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