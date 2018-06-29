Немое кино о футболе и концерт в оранжерее: как провести вечер пятницы

Жаркая рабочая неделя должна закончиться прохладным вечером. Предлагаем спасаться от жары на выставках, в летних кинотеатрах и театральных залах. А если вы давно не были в «Аптекарском огороде», самое время отправиться под сень тропических растений в оранжерею — сегодня здесь выступает известный канадский пианист Дэвид Брэйд.

Посетить вернисаж выставки про Китай-город

Время: 19:00 Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)

Возрастное ограничение: 6+

В Центре Гиляровского сегодня вечером открывается «Москва пешком. Из истории Китай-города» — новая выставка из серии, посвященной главным пешеходным маршрутам столицы. Первый маршрут (Большая Дмитровка — Камергерский переулок — Столешников переулок — Кузнецкий Мост) представили осенью 2016 года в Музее Москвы на Зубовском бульваре. Вторая выставка цикла приглашает прогуляться по Ильинке, Варварке, Никольской улице, Охотному Ряду и близлежащим площадям, присмотреться к не самым очевидным историческим объектам. Проводниками по району станут сам Владимир Гиляровский и писатель Петр Боборыкин — в экспозиции использованы цитаты из их текстов, в которых речь идет о Китай-городе.

Вход на вернисаж свободный.

Послушать музыку в саду

Время: 21:00 Место: ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (проспект Мира, дом 26, строение 1)

Возрастное ограничение: 6+

В оранжерее «Аптекарского огорода» сегодня вечером даст концерт «Моцарт наших дней» — так называют канадского пианиста и композитора Дэвида Брэйда, который смешивает современную академическую музыку и фри-джаз. Обладатель престижной музыкальной премии «Джуно» (канадский аналог «Грэмми») выступит со струнным квартетом Civitas, состоящим из молодых выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В программу «Тропического концерта» войдет материал, представленный на новом альбоме Брэйда The North, и более ранние произведения.

Сходить на дебютный фильм Леоса Каракса

Время: 22:00 Место: летний кинотеатр центра современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 32)

Возрастное ограничение: 16+

В летнем кинотеатре «Гаража» сегодня показывают фильм «Парень встречает девушку», с которого в 1984 году началась карьера Леоса Каракса, ныне важной фигуры для европейского кино, а тогда — 24-летнего завсегдатая парижской синематеки. Премьера черно-белой картины, полной отсылок к Годару и Трюффо, состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил приз молодежного жюри.

Главную роль — парня по имени Алекс, у которого только что лучший друг увел девушку, — играет актер Дени Лаван , которого позже Каракас снимет во всех своих знаковых фильмах: «Дурной крови», «Любовниках с Нового моста», «Корпорации „Святые моторы“». Депрессия мешает Алексу собраться с силами и начать творить — вообще-то он режиссер, но сейчас способен только придумывать названия для своих будущих фильмов. Однажды жизнь сводит его с Мирей (Мирей Перье) — безработной актрисой, которая тоже переживает не лучшие времена. Вместе они попробуют перестать беспокоиться и начать жить.

Посмотреть один из первых фильмов о футболе

Время: 21:30 Место: летний кинотеатр Новой Третьяковки (улица Крымский Вал, дом 10)

Возрастное ограничение: 12+

А в летнем кинотеатре Третьяковской галереи сегодня показывают немое кино в сопровождении оркестра. На экране — один из первых в мире полнометражных художественных фильмов о футболе «11 чертей», снятый в Германии в 1927 году режиссером Золтаном Кордой . В центре сюжета — конфликт между любительской командой простых рабочих, учителей, таксистов и официантов и тренером богатого футбольного клуба. Главную роль — тренера рабочей команды сварщика Томми — сыграл Густав Фрелих , известный по роли Фредера в фильме «Метрополис» Фрица Ланга. Таперами на показе выступят музыканты московской группы «Бром», играющей нойз-джаз, диско и буги.

Посмотреть, как в ЦИМе ставят Брехта

Время: 19:00 Место: Центр имени Всеволода Мейерхольда (Новослободская улица, дом 4)

Возрастное ограничение 18+

Актеры театральной компании «Июльансамбль», выросшей из мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, сегодня вечером играют один из самых шокирующих спектаклей текущего сезона — «Баал» по ранней пьесе Бертольта Брехта. Это третий спектакль в репертуаре ЦИМа, поставленный молодым режиссером Иваном Комаровым , автором пугающего «Грязнули» и жуткого «Абьюза».

Главный герой спектакля поэт Баал, большой поклонник Артюра Рембо, живет вразрез с социальными нормами и конвенциями. Обладая даром притягивать людей, он злоупотребляет собственной привлекательностью, унижает тех, кто его любит, постепенно превращая в ад жизнь окружающих и свою собственную. Заканчивает свои дни Баал, опустившись на самое дно.