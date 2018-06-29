С кого рисовали героев Диснея

Даже если вы не смотрите мультфильмы студии Disney, наверняка вы видели отдельных персонажей. Они всегда получаются яркими и запоминающимися, и именно для того, чтобы герои остались у зрителей в памяти, студия часто нанимает актёров и моделей, которые становятся прототипами анимационных персонажей.

1. Когда студия начинала работу над историей Белоснежки, то у художников-аниматоров было мало опыта в изображении людей. Чтобы героиня была реалистичной, в Disney пригласили Марджори Селесту Белчер, танцовщицу и хореографа. С ней сняли несколько танцевальных сцен, на основе этих кадров художники и создали образ Белоснежки.

2. Нарисовавший принцессу Жасмин художник вдохновился красотой посетительницы Диснейленда, которую он случайно приметил в толпе, а некоторые черты он позаимствовал у актрисы Дженнифер Коннелли

3. В мультфильме «Алладин» проблемой стал главный персонаж. Изначально его представляли 13-летним подростком, но потом сделали взрослее. В первом варианте Аладдина рисовали с актёра Майкла Джея Фокса , но этот вариант оказался не особо привлекательным. Тогда художники взяли за образец Тома Круза , и именно этот персонаж действует в мультике.