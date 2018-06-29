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Их всё-таки двое. Во Владивостоке поставили пьесу «Кукольный дом»
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Их всё-таки двое. Во Владивостоке поставили пьесу «Кукольный дом» 

АиФ-Владивосток 13 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Драма Генрика Ибсена «Кукольный дом» завершает очередной сезон в Приморском академическом театре им. Горького.
Поставил пьесу Мортен Боргерсен. Это не первая совместная работа норвежского режиссёра и приморского театра. Ранее с большим успехом во Владивостоке прошла его постановка «Анны Карениной».
— Это пьеса, которую чаще других ставят в театрах Норвегии, — говорит Мортен. — И каждый режиссёр делает её по-своему. Одни считают, что в пьесе главная персона — Нора, другие — её муж, для меня их всё-таки двое.
Режиссёр отказался от излишнего новаторства, пойдя на некоторые сокращения в литературном тексте; приближены к современности декорации и костюмы. Актёрский состав подбирался по опыту «Анны Карениной». Мортен уверяет, что роль Норы будто написана для ведущей актрисы театра Яны Мялк.
— Импульсивная, с неповторимым детским очарованием. И она такой человек, в которого любой может влюбиться», — добавляет режиссёр.
Мужскую большую половину спектакля составили Сергей Лисинчук, Евгений Вейгель, Владислав Яскин, Денис Неделько. Мортен Боргерсен признался, что в языковом барьере есть определённая трудность, но актёрская братия во всём мире походит друг на друга, и порой общение выстраивается на интуитивном уровне.
Комната, в которой происходит действие, оформлена без лишних изысков. Режиссёр пояснил, что он любитель работать в полупустых пространствах, чтобы дать больше воздуха актёрам. По ходу действия освещение меняется и делает картину разной. Связывает пьесу с нашим временем и музыкальная часть спектакля. Звучит танго из «Мулен Руж», песни Синди Лопер, Леди Гаги, Анни Ленокс.
Отметим, пьеса «Кукольный дом» в России больше известна под названием «Нора». Она была написана в 1879 году, с тех пор пользуется успехом у публики всего мира. Это история разрушенных отношений и неординарного поступка. В финале главная героиня уходит от мужа, оставляя детей. По словам режиссёра, его главная задача — передать сюжет так, чтобы он стал понятен современному зрителю.
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