Их всё-таки двое. Во Владивостоке поставили пьесу «Кукольный дом»

Драма Генрика Ибсена «Кукольный дом» завершает очередной сезон в Приморском академическом театре им. Горького.

Поставил пьесу Мортен Боргерсен. Это не первая совместная работа норвежского режиссёра и приморского театра. Ранее с большим успехом во Владивостоке прошла его постановка « Анны Карениной ».

— Это пьеса, которую чаще других ставят в театрах Норвегии, — говорит Мортен. — И каждый режиссёр делает её по-своему. Одни считают, что в пьесе главная персона — Нора, другие — её муж, для меня их всё-таки двое.

Режиссёр отказался от излишнего новаторства, пойдя на некоторые сокращения в литературном тексте; приближены к современности декорации и костюмы. Актёрский состав подбирался по опыту «Анны Карениной». Мортен уверяет, что роль Норы будто написана для ведущей актрисы театра Яны Мялк

— Импульсивная, с неповторимым детским очарованием. И она такой человек, в которого любой может влюбиться», — добавляет режиссёр.

Евгений Вейгель, Мужскую большую половину спектакля составили Сергей Лисинчук Владислав Яскин , Денис Неделько. Мортен Боргерсен признался, что в языковом барьере есть определённая трудность, но актёрская братия во всём мире походит друг на друга, и порой общение выстраивается на интуитивном уровне.

Комната, в которой происходит действие, оформлена без лишних изысков. Режиссёр пояснил, что он любитель работать в полупустых пространствах, чтобы дать больше воздуха актёрам. По ходу действия освещение меняется и делает картину разной. Связывает пьесу с нашим временем и музыкальная часть спектакля. Звучит танго из «Мулен Руж», песни Синди Лопер Леди Гаги , Анни Ленокс.

Отметим, пьеса «Кукольный дом» в России больше известна под названием «Нора». Она была написана в 1879 году, с тех пор пользуется успехом у публики всего мира. Это история разрушенных отношений и неординарного поступка. В финале главная героиня уходит от мужа, оставляя детей. По словам режиссёра, его главная задача — передать сюжет так, чтобы он стал понятен современному зрителю.