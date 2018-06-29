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Что зрители не знают о своём любимце
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Что зрители не знают о своём любимце 

Рамблер 4 часа назад
Недавно актёр Джонни Депп отпраздновал 55-летие. За 30 лет карьеры он сыграл массу персонажей, многие из которых превратились в его визитную карточку. У героев Деппа неоднозначные характеры, да и сам артист — личность многогранная. Тем не менее, Джонни по-прежнему пользуется любовью зрителей и благосклонностью режиссёров. Но несмотря на то, что Депп постоянно находится на виду, у него есть кое-какие секреты, о которых публике мало что знает.
1. В Голливуде ходят слухи, что карьера Джонни стартовала, когда его супруга представила начинающего актёра своему экс-бойфренду. Им оказался Николас Кейдж. Вскоре после этого судьбоносного знакомства Депп получил роль в триллере «Кошмар на улице Вязов».
2. В начале девяностых артист снялся в ряде успешных лент, но популярность ему принесла картина «Что гложет Гилберта Грейпа?».
3. В начале карьеры Джонни не планировал становиться киноактёром. Он был участником музыкальной группы, ради которой он даже забросил занятия в школе.
4. Джек-Воробей из «Пиратов Карибского моря» привёл в восторг детей по всему миру. Джонни Депп в этом образе неоднократно посещал детские больницы и школы.
5. Личная жизнь Джонни Деппа волновала поклонников не меньше, чем его роли. Роман Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, женитьба и последующий развод с грязными подробностями не на шутку всполошили общественность.
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