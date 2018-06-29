Вячеслав Манучаров стал заслуженным артистом Российской Федерации

В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки и культуры, спортсменам и космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.

Актеру Вячеславу Манучарову присудили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Легендарный актер Владимир Этуш не сдержал эмоции во время вручения президентом России государственной награды своему ученику — актеру Вячеславу Манучарову. А коллега и друг артиста Филипп Киркоров признался:

— Народным, Слава, ты стал уже давно!.

Во время торжественной церемонии награждения актер обратился к Владимиру Путину:

— Большая честь получить награду из ваших рук.

Манучаров также отметил, что для него большая честь, что в зале присутствует его мама:

— Спасибо, мама, что всегда верила и поддерживала меня.

Вячеслав также поблагодарил присутствовавшего в зале актера и своего педагога Владимира Этуша:

— Гениальный актер, мой педагог Владимир Абрамович Этуш, который воспитал целые поколения прекрасных артистов. Спасибо вам, мастер, что научили меня моей профессии!

Одной из первых Вячеслава поздравила и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина

— Успеха, удачи и новых ролей!, — пожелала Надежда Георгиевна.

В музыкальном театре фольклора Манучаров задействован сразу в нескольких постановках. Он является одним из ведущих артистов Санкт-Петербургского государственного Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Свою творческую деятельность Вячеслав Манучаров начал в 13 лет (!) с роли Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита». И в дальнейшем, являясь студентом театрального института им. Бориса Щукина, он с первого курса активно участвовал в спектаклях легендарного театра им. Е. Б Вахтангова, в том числе в знаменитой постановке «Принцесса Турандот».