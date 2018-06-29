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Вячеслав Манучаров стал заслуженным артистом Российской Федерации
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Вячеслав Манучаров стал заслуженным артистом Российской Федерации 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки и культуры, спортсменам и космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.
Актеру Вячеславу Манучарову присудили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
Легендарный актер Владимир Этуш не сдержал эмоции во время вручения президентом России государственной награды своему ученику — актеру Вячеславу Манучарову. А коллега и друг артиста Филипп Киркоров признался:
— Народным, Слава, ты стал уже давно!.
Во время торжественной церемонии награждения актер обратился к Владимиру Путину:
— Большая честь получить награду из ваших рук.
Манучаров также отметил, что для него большая честь, что в зале присутствует его мама:
— Спасибо, мама, что всегда верила и поддерживала меня.
Вячеслав также поблагодарил присутствовавшего в зале актера и своего педагога Владимира Этуша:
— Гениальный актер, мой педагог Владимир Абрамович Этуш, который воспитал целые поколения прекрасных артистов. Спасибо вам, мастер, что научили меня моей профессии!
Одной из первых Вячеслава поздравила и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.
— Успеха, удачи и новых ролей!, — пожелала Надежда Георгиевна.
В музыкальном театре фольклора Манучаров задействован сразу в нескольких постановках. Он является одним из ведущих артистов Санкт-Петербургского государственного Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Свою творческую деятельность Вячеслав Манучаров начал в 13 лет (!) с роли Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита». И в дальнейшем, являясь студентом театрального института им. Бориса Щукина, он с первого курса активно участвовал в спектаклях легендарного театра им. Е. Б Вахтангова, в том числе в знаменитой постановке «Принцесса Турандот».
Будучи студентом, Манучаров начал работать и в кино. Первым ярким проектом, который вошел в историю отечественного телевидения, стал сериал «Простые истины» на телеканале «Россия». Там на протяжении пяти сезонов он играл главную роль — старшеклассника Пашу Белкина. Ну а затем его начали приглашать на съемки лучшие режиссеры современности: Сергей Соловьев позвал его в «Анну Каренину», Александр Сокуров — в «Русский Ковчег». Вячесоав снимался также в «Доме образцового содержания» (реж. Л. Белозорович) и фильме «Любовь-морковь» (реж. Р. Давлетьяров), а также в телесериалах («Отблески» на канале НТВ и «Робинзон» на Первом канале).
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