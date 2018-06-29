Неожиданно низкие гонорары знаменитостей 

Гонорары голливудских звёзд исчисляются миллионами долларов. Но за участие в ранних проектах сегодня признанные звёзды порой получали невероятно низкую плату.
1. Крис Эванс на момент подписания контракта на роль в ленте «Капитан Америка: Первый мститель» был уже довольно известным артистом, но ему предложили всего 300 000 при бюджете картины в 140 000 000 долларов.
2. Мэттью МакКонахи — настоящая знаменитость, которую режиссёры мечтают заполучить. Но в какой-то момент актёр устал от ролей, которые не давали ему раскрыться, и начал играть в альтернативных лентах. Его выбор пал на «Далласский клуб покупателей», гонорар за участие в котором составил 200 000 долларов. Впрочем, неплохой компенсацией стал «Оскар», полученный Мэттью за роль в этой ленте.
3. Харрисону Форду, сыгравшему Хана Соло в картине «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», заплатили 10 000 долларов. Спустя 40 лет Форд всё ещё снимается в новых эпизодах «Звёздных войн», а его гонорар за роль в одной из последних частей превысил 25 000 000 долларов.