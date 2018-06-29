Неожиданно низкие гонорары знаменитостей

Гонорары голливудских звёзд исчисляются миллионами долларов. Но за участие в ранних проектах сегодня признанные звёзды порой получали невероятно низкую плату.

1. Крис Эванс на момент подписания контракта на роль в ленте «Капитан Америка: Первый мститель» был уже довольно известным артистом, но ему предложили всего 300 000 при бюджете картины в 140 000 000 долларов.

2. Мэттью МакКонахи — настоящая знаменитость, которую режиссёры мечтают заполучить. Но в какой-то момент актёр устал от ролей, которые не давали ему раскрыться, и начал играть в альтернативных лентах. Его выбор пал на «Далласский клуб покупателей», гонорар за участие в котором составил 200 000 долларов. Впрочем, неплохой компенсацией стал «Оскар», полученный Мэттью за роль в этой ленте.