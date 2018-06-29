Звезды, покинувшие нас слишком рано

Ежегодно в кино приходит много молодых многообещающих актёров. Раскрывшись в первых проектах, они становятся любимцами режиссёров и зрителей, но, к сожалению, карьера некоторых трагически обрывается.

1. 30 ноября 2013 года попал в автокатастрофу актёр Пол Уокер . Звезде «Форсажа» было 40 лет.

2. 20 декабря 2009 года 32-летняя актриса Бриттани Мёрфи скончалась от сердечного приступа, вызванного передозировкой лекарственных препаратов.

3. 5 августа 1962 года в собственном доме была обнаружена Мэрилин Монро . Главная блондинка Голливуда скончалась в 36 лет.

4. Передозировка болеутоляющими средствами убила актёра Хита Леджера. 28-летний мужчина умер 22 января 2008 года.

5. 13 июля 2013 года тело актёра Кори Монтейт нашли в гостиничном номере. 31-летний мужчина увлекался наркотиками с детства, они и свели его в могилу.

6. Актёр Брюс Ли ушёл из жизни в возрасте 32 лет 20 июля 1973 года. Причиной смерти стал отёк головного мозга, вызванный приёмом медицинского препарата.

7. Натали Вуд 31 ноября 1981 года утонула при невыясненных обстоятельствах в 43 года.

8. Филип Сеймур Хоффман также стал жертвой наркотиков. Он скончался 2 февраля 2014 года в возрасте 46 лет.

9. 23 июля 2011 года поклонники певицы Эми Уайнхаус были потрясены, узнав о смерти кумира. 27-летняя певица умерла, отравившись алкоголем.

10. Джон Леннон пал жертвой фаната: 8 декабря 1980 года его застрели выстрелом в спину. Леннону было 40 лет.