Звезды, покинувшие нас слишком рано 

Ежегодно в кино приходит много молодых многообещающих актёров. Раскрывшись в первых проектах, они становятся любимцами режиссёров и зрителей, но, к сожалению, карьера некоторых трагически обрывается.
1. 30 ноября 2013 года попал в автокатастрофу актёр Пол Уокер. Звезде «Форсажа» было 40 лет.
2. 20 декабря 2009 года 32-летняя актриса Бриттани Мёрфи скончалась от сердечного приступа, вызванного передозировкой лекарственных препаратов.
3. 5 августа 1962 года в собственном доме была обнаружена Мэрилин Монро. Главная блондинка Голливуда скончалась в 36 лет.
4. Передозировка болеутоляющими средствами убила актёра Хита Леджера. 28-летний мужчина умер 22 января 2008 года.
5. 13 июля 2013 года тело актёра Кори Монтейт нашли в гостиничном номере. 31-летний мужчина увлекался наркотиками с детства, они и свели его в могилу.
6. Актёр Брюс Ли ушёл из жизни в возрасте 32 лет 20 июля 1973 года. Причиной смерти стал отёк головного мозга, вызванный приёмом медицинского препарата.
7. Натали Вуд 31 ноября 1981 года утонула при невыясненных обстоятельствах в 43 года.
8. Филип Сеймур Хоффман также стал жертвой наркотиков. Он скончался 2 февраля 2014 года в возрасте 46 лет.
9. 23 июля 2011 года поклонники певицы Эми Уайнхаус были потрясены, узнав о смерти кумира. 27-летняя певица умерла, отравившись алкоголем.
10. Джон Леннон пал жертвой фаната: 8 декабря 1980 года его застрели выстрелом в спину. Леннону было 40 лет.
11. Майкл Джексон покинул этот мир из-за передозировки лекарствами в возрасте 50 лет. Его не стало 25 июня 2009 года, хотя преданные поклонники певца верят, что он до сих пор жив.