Ещё
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Звезды, покинувшие нас слишком рано 

Рамблер 1 час назад
Ежегодно в кино приходит много молодых многообещающих актёров. Раскрывшись в первых проектах, они становятся любимцами режиссёров и зрителей, но, к сожалению, карьера некоторых трагически обрывается.
1. 30 ноября 2013 года попал в автокатастрофу актёр Пол Уокер. Звезде «Форсажа» было 40 лет.
2. 20 декабря 2009 года 32-летняя актриса Бриттани Мёрфи скончалась от сердечного приступа, вызванного передозировкой лекарственных препаратов.
3. 5 августа 1962 года в собственном доме была обнаружена Мэрилин Монро. Главная блондинка Голливуда скончалась в 36 лет.
4. Передозировка болеутоляющими средствами убила актёра Хита Леджера. 28-летний мужчина умер 22 января 2008 года.
5. 13 июля 2013 года тело актёра Кори Монтейт нашли в гостиничном номере. 31-летний мужчина увлекался наркотиками с детства, они и свели его в могилу.
6. Актёр Брюс Ли ушёл из жизни в возрасте 32 лет 20 июля 1973 года. Причиной смерти стал отёк головного мозга, вызванный приёмом медицинского препарата.
7. Натали Вуд 31 ноября 1981 года утонула при невыясненных обстоятельствах в 43 года.
8. Филип Сеймур Хоффман также стал жертвой наркотиков. Он скончался 2 февраля 2014 года в возрасте 46 лет.
9. 23 июля 2011 года поклонники певицы Эми Уайнхаус были потрясены, узнав о смерти кумира. 27-летняя певица умерла, отравившись алкоголем.
10. Джон Леннон пал жертвой фаната: 8 декабря 1980 года его застрели выстрелом в спину. Леннону было 40 лет.
11. Майкл Джексон покинул этот мир из-за передозировки лекарствами в возрасте 50 лет. Его не стало 25 июня 2009 года, хотя преданные поклонники певца верят, что он до сих пор жив.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа лучшая песня века18
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Подмены, которые почти никто не заметил
Бодров-старший отказался закончить фильм сына
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны10
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение