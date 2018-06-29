Анна Банщикова призналась, почему не стала рожать от Максима Леонидова

Максимом Леонидовым актрису Анну Банщикову судьба свела на телешоу, где искали свою любовь одинокие люди. Анну, которой тогда было едва за 20, туда пригласили как эксперта, а в итоге она без памяти влюбилась в популярного певца, и это чувство было взаимным.

Леонидова в Израиле ждала жена, но вскоре он развелся, и Анна с Максимом прожили вместе 7 лет, практически не расставаясь.

До встречи с ним Банщикова уже была востребована и в театре, и в кино. Она — единственная с курса Дмитрия Астрахана , кого пригласили в Театр комедии, где ее партнером был легендарный Александр Демьяненко

Еще студенткой Астрахан снял ее в картине «Ты у меня одна», а затем дал главную роль в культовом фильме 1990-х «Все будет хорошо!»

Однако ради Максима Леонидова и их семьи Анна, по ее признанию, выпала из профессии на семь лет. Ей хотелось быть примерной женой, но когда муж завел разговор о детях, Анна поняла, что к семейной жизни пока не готова.

В результате их брак распался, и до сих пор Леонидов и Банщикова не общаются друг с другом.

После расставания с Максимом Анна вернулась в профессию, а через некоторое время на премьере фильма Тиграна Кеосаяна встретила Всеволода — мужчину, который стал ее вторым супругом. Вместе они уже 10 лет, супруги вырастили двух сыновей, а в 42 Банщикова родила еще и дочку.

Дина Корзун, Алена Бабенко и Чем покорил Анну при встрече ее нынешний муж, что говорит актриса о причинах, по которым с ней до сих пор не разговаривает Максим Леонидов, какую роль в ее жизни сыграли Анжелика Варум Регина Мянник , и что особо запомнилось на съемках картины «Охота на пиранью»?