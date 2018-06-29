Фестивальное видео. Воронежские школьники снимают детский киноальманах

«Город с улицей Лизюкова» — это двухчасовое семейное кино из пяти короткометражных фильмов.

В Воронеже снимают детский киноальманах «Город с улицей Лизюкова». Это — двухчасовое семейное кино из пяти короткометражных фильмов. Все они связаны одной общей темой — местом действия с улицей Лизюкова. Название авторы не используют специально, чтобы подчеркнуть, что события могли произойти в любом городе России. Задумку киношколы «Стоп!Снято» поддержало государство — для съёмок «Росмолодёжь» выделила грант. Сценарии новелл люди присылали со всей страны, выбрать лучшие было не так просто.