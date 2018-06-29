Фестивальное видео. Воронежские школьники снимают детский киноальманах 

«Город с улицей Лизюкова» — это двухчасовое семейное кино из пяти короткометражных фильмов.
В Воронеже снимают детский киноальманах «Город с улицей Лизюкова». Это — двухчасовое семейное кино из пяти короткометражных фильмов. Все они связаны одной общей темой — местом действия с улицей Лизюкова. Название авторы не используют специально, чтобы подчеркнуть, что события могли произойти в любом городе России. Задумку киношколы «Стоп!Снято» поддержало государство — для съёмок «Росмолодёжь» выделила грант. Сценарии новелл люди присылали со всей страны, выбрать лучшие было не так просто.
Отважный, честный, борец за справедливость. Главного героя играет семиклассник Максим Яковлев. В новелле «Клад для потомков» вместе с друзьями он закапывает свои ценности для будущих поколений. — Вжиться было достаточно просто. Это такой простой мальчишка, я тоже примерно такой. Немного сложно было в самой постановке некоторых сцен. То есть, в постановке боя было немного неудобно. Потому что это единственный минус — я часто так не дерусь, — признался актёр короткометражного фильма «Клад для потомков» Максим Яковлев. Все эти ребята — ученики воронежской детской киношколы. Опыт есть — одни уже снимались в короткометражке «Маленькая ведьма», другие — в полном метре «Потерянные в воспоминаниях», премьера которого будет осенью. О том, что глаза на съёмках горят — и говорить не надо. — Волнения практически нет, немного. Так мне очень нравится, это интересно, — актриса короткометражного фильма «Клад для потомков» Полина Кучмасова. Выпускник Московского института культуры, актёр театра и кино — Олег Багаутдинов в роли режиссера пробует себя впервые. Построить съёмочный процесс с детьми, говорит, не так сложно: главное найти к этому особому миру свой подход и важно — никакого напряжения на площадке. — Этим фильмом мы хотели бы сказать, что нужно заботиться и о своих близких, и о потомках, конечно, и вообще, о стране. Мы немножечко там придумали такие ходы, чтобы актёры из одного фильма попадали в другой фильм. Чтобы была связка, — пояснил режиссёр короткометражного фильма «Клад для потомков» Олег Багаутдинов. Каждую историю нужно снять за две недели. К примеру, для этой, основной сцены из новеллы «Преступник, вор, рецидивист» есть всего пять часов. Работать съёмочная группа начинает уже в шесть утра. По сюжету, который прислали из Орла, ученик преследует завхоза своей школы. Подозревает, что это преступник, и именно его разыскивает полиция. Но вдруг все резко меняется. — Я очень хочу быть в сфере внутренних дел или внешних, не знаю, как получится. То есть, я очень даже похож на своего героя, — признался актёр короткометражного фильма «Преступник, вор, рецидивист» Андрей Накрайников. Сценарии — написаны, раскадровки — нарисованы, и всё же многие идеи рождаются в процессе. В этот детектив потом добавят экстрима. Экспериментирует заслуженная артистка России, а теперь ещё и режиссёр — Татьяна Егорова. — В течение года мы работаем на мастерстве актёра, и всё это по системе Станиславского стараюсь. И поэтому на площадке мы всё равно говорим на одном языке. Актёры готовы, а техника нас задерживает. Вот это для меня, как для театральной актрисы, всегда — дополнительное волнение, — отметила режиссёр короткометражного фильма «Преступник, вор, рецидивист» Татьяна Егорова. Режим цейтнота здесь активирован: нужно вовремя передать аппаратуру следующей группе, освободить локацию, если это не улица, следить, чтобы прохожие не испортили дубль и при этом поймать тот самый кадр. — Нужно учитывать мягкий свет. То есть, снимаем вечером, в основном, с четырёх до семи, до полвосьмого. Если это утро, вот, сегодня мы с шести часов снимаем, чтобы поймать тот золотой час, который нужен в кино, — пояснил оператор-постановщик короткометражного фильма «Преступник, вор, рецидивист» Сергей Черных. — Мы его создаём не для проката в большей степени. Мы его хотим показать в разных регионах. В качестве фестивального такого видео. Для того, чтобы как раз впоследствии создать целую череду таких киноальманахов о разных городах. То есть, у нас уже есть контакты с ребятами из Калининграда, из Томска, — рассказал исполнительный продюсер детского киноальманаха Артём Герцен. Параллельно сейчас снимают новеллы о мальчике, который отправился на поиски несуществующего объекта после злой шутки одноклассников. О художнице, чью жизнь меняет потеря цветовосприятия. В середине июля команда начнет монтаж. Юлия Родионова, Юрий Вахтин и Дмитрий Овчинников