В Екатеринбурге пройдет настоящий «День сюрпризов»

В Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи известные актеры представят эксцентричную комедию «День сюрпризов». Тонкий и умный спектакль расскажет о смешных ситуации, в которых оказались его герои.

Марата Башарова, Евгения Воскресенского и Невероятная комедия в исполнении любимцев публики, актеров Татьяны Васильевой Филиппа Васильева . Зритель окунется в закулисную жизнь актеров и режиссеров, узнает об их любовных историях и разводах, головокружительных взлетах и моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном стремлении быть номером один. И чем все закончится, узнает только зритель.

Спектакль «День сюпризов» (16+) будет показан на площадке Дворца молодежи 18 июля. Подробности по телефону: (343) 253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru.