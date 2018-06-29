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В Екатеринбурге пройдет настоящий «День сюрпризов»
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В Екатеринбурге пройдет настоящий «День сюрпризов» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи известные актеры представят эксцентричную комедию «День сюрпризов». Тонкий и умный спектакль расскажет о смешных ситуации, в которых оказались его герои.
Невероятная комедия в исполнении любимцев публики, актеров Татьяны Васильевой, Марата Башарова, Евгения Воскресенского и Филиппа Васильева. Зритель окунется в закулисную жизнь актеров и режиссеров, узнает об их любовных историях и разводах, головокружительных взлетах и моментах щемящего одиночества, интригах, сплетнях и вечном стремлении быть номером один. И чем все закончится, узнает только зритель.
Спектакль «День сюпризов» (16+) будет показан на площадке Дворца молодежи 18 июля. Подробности по телефону: (343) 253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru.
«АиФ-Урал» традиционно разыгрывает билеты в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Присоединяейтесь!
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