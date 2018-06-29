«Порвал три пары колготок». Курские актеры готовятся стать «Примадоннами»

В курском драматическом театре ставят «джазовую авантюру» по пьесе американца Кена Людвига «Примадонны». Сюжет строится на непредвиденных курьезных ситуациях, в которые постоянно попадают персонажи. Корреспондент «АиФ-Черноземье» посмотрел генеральный прогон спектакля и пообщался с его создателями.

Попкорн выходного дня?

На сцене воссоздана атмосфера Америки 1958 года. Действие происходит в городке Йорк, штат Пенсильвания. Два безработных актёра Джек и Лео получают возможность завладеть многомиллионным состоянием «тетушки». Но для этого нужно переодеться в женское платье и изобразить из себя отыскавшихся наследниц. И вроде все идёт по их безумному плану, но в дело вмешивается госпожа Любовь. Зрители невольно чувствуют отсыл к фильму «В джазе только девушки». Возможно, кому-то вспомнится ещё одна культовая комедия с переодеванием — «Здравствуйте, я ваша тетя!». Добавим, пьеса «Примадонны» была написана в 2004 году.

На курской сцене спектакль поставил приглашённый столичный режиссёр Павел Прибыток . С местной труппой он работает не в первый раз, поэтому легко смог выбрать актёров на главные роли. Двух незадачливых проходимцев уморительно сыграли Евгений Сетьков и Сергей Малихов. Актёры работают в одном составе, без дублёров.

В пьесе помимо любовной и авантюрной линии звучит много иронии по поводу актёрской профессии и рассуждений на тему: кому нынче нужен Шекспир?

«История с переодеванием в женское платье стара как мир, на ней построена половина сюжетов мирового кинематографа, поэтому сегодня нужно это делать довольно убедительно, — рассказал режиссёр Павел Прибыток. — При кажущейся легкости в пьесе непростая драматургия. Я категорически не согласен, когда говорят, что это легкий поп-корн выходного дня. Чтобы обрести эту легкость, нужно перелопатить «миллионы тон словесной руды», как говорил Маяковский. Мы с актёрами прошли трудный путь подготовки. Наконец-то поговорили об актёрской профессии со сцены, напрямую. Хоть и ироничным языком. «Примадонны» — эта история актеров, которые ищут своё место в жизни, свою нишу, борются за свою мечту. 1958 год — это эпоха таких Одри Хепбёрн Вивьен Ли , Лоуренса Ольвье. На этих звёзд до сих пор равняется мировой кинематограф. Но не будем забывать, что весь Голливуд был основан учениками системы Станиславского. Это наша русская школа. Во время работы над спектаклем мы пересматривали ретро-фильмы, общались цитатами, много разговаривали про комедии. Я считаю, что нашим ребятам удалось выполнить поставленные задачи. Могу это сказать с гордостью».

Почему открывается рот?

Актёр Сергей Малихов признался, что на сегодняшний день роль Джека — его любимая. В образе глухонемой девушки, которая неожиданно заговорила, его действительно практически не узнать.

«Как артисты наши герои бездарны, — комментирует Сергей Махилов. — Десять лет они работали, но ничего не достигли. Но любовь их меняет, и благодаря этому чувству они становятся талантливыми творческими людьми. Они готовы отказать от денег, главное — остаться со своими любимыми. Ну и, как водится, в итоге всё тайное стало явным. Самое сложное в работе над ролью для меня было надеть колготки, не порвав их. Я диву даюсь, как девушки вообще их могут надевать каждый день. Я порвал три пары. Ещё было сложно накрасить ровно глаза. Я сам гримировался и понял, почему девушки, когда красятся — открывают рот. Так реально легче. Раньше меня это всё время удивляло. У меня две сестры, мама, я за ними наблюдал. И поймал себя на мысли, что точно так же стою перед зеркалом. Вообще, стал больше внимание обращать на женский мэйкап, следить за походкой. Режиссер нас призывал найти девушку, с которой можно снять образ. Но я такой не нашел и брал фишечки от разных девушек».