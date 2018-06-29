Как Мерил Стрип и Шер стали семьей

Первый фильм Mamma Mia! Поразил зрителей тем, что Мерил Стрип не тлько в очередной раз продемонстрировала удивительный талант к перевоплощению, но и на удивление неплохие вокальные данные. Тем временем поющий Пирс Броснан вызвал у всех улыбку, но разве это было важно на фоне их любви?

Вторая часть мюзикла скоро выйдет на экраны. В картине примут участие такие любимчики публики, как Аманда Сейфрид Колин Ферт и Стеллан Скарсгард.

Но главной «изюминкой» картины станет Шер. Создатели Mamma Mia!–2 были так рады своему приобретению, что даже создали отдельный фильм, посвященный роли певице в мюзикле. И в этом фильме Мерил Стрип рассказывает, какие родственный узы свяжут ее и Шер, а кроме того признается, что женщины знают друг друга очень давно и находятся в хороших отношениях.