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Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
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Как Мерил Стрип и Шер стали семьей 

Рамблер 10 часов назад
Первый фильм Mamma Mia! Поразил зрителей тем, что Мерил Стрип не тлько в очередной раз продемонстрировала удивительный талант к перевоплощению, но и на удивление неплохие вокальные данные. Тем временем поющий Пирс Броснан вызвал у всех улыбку, но разве это было важно на фоне их любви?
Вторая часть мюзикла скоро выйдет на экраны. В картине примут участие такие любимчики публики, как Аманда Сейфрид, Колин Ферт и Стеллан Скарсгард.
Но главной «изюминкой» картины станет Шер. Создатели Mamma Mia!–2 были так рады своему приобретению, что даже создали отдельный фильм, посвященный роли певице в мюзикле. И в этом фильме Мерил Стрип рассказывает, какие родственный узы свяжут ее и Шер, а кроме того признается, что женщины знают друг друга очень давно и находятся в хороших отношениях.
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