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Тест: из какого фильма этот персонаж
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Тест: из какого фильма этот персонаж 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Старые советские фильмы обладают какой-то особой притягательностью. Наверно, именно поэтому уже столько лет несколько поколений зрителей с удовольствием пересматривают такие замечательные картины как "Семнадцать мгновений весны", "Весна на Заречной улице", "Бриллиантовая рука", "Девчата"…
Мы знаем многие фильмы буквально дословно, а многие выражения из них давно стали крылатыми. Так же, как нарицательными стали и имена и фамилии некоторых персонажей.
Образы героев советских фильмов — это вообще отдельная тема. Каждый из персонажей, даже, второстепенных, наделен какими-то уникальными чертами характера, привычками и повадками, благодаря которым их никак не спутать с другими. Или все-таки можно?
Попробуйте проверить себя и определить, насколько хорошо вы знаете героев советского кино.
Комментарии3
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