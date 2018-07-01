Тест: из какого фильма этот персонаж

Старые советские фильмы обладают какой-то особой притягательностью. Наверно, именно поэтому уже столько лет несколько поколений зрителей с удовольствием пересматривают такие замечательные картины как "Семнадцать мгновений весны", "Весна на Заречной улице", "Бриллиантовая рука", "Девчата"…

Мы знаем многие фильмы буквально дословно, а многие выражения из них давно стали крылатыми. Так же, как нарицательными стали и имена и фамилии некоторых персонажей.

Образы героев советских фильмов — это вообще отдельная тема. Каждый из персонажей, даже, второстепенных, наделен какими-то уникальными чертами характера, привычками и повадками, благодаря которым их никак не спутать с другими. Или все-таки можно?

Попробуйте проверить себя и определить, насколько хорошо вы знаете героев советского кино.