Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино

Содержание дублеров ежегодно обходится киноиндустрии очень дорого. Так, только в России на съемке в стиле ню дублерша может заработать до тысячи долларов за день. Что уж и говорить об американских проектах?

Между тем дублеры-каскадеры не только недешево обходятся продюсерам, но и заставляют их сердца громко биться, когда исполняют очередной трюк — ведь часто они при этом рискуют жизнью.

Отдел разработки и исследований Disney решил с этим покончить и продемонстрировал технологию, в рамках которой каскадеров замещают роботы. Специальные встроенные элементы позволяют человекоподобным машинам исполнять самые опасные трюки так, что зритель не заметит подмены. Например, роботы могут прыгать в воздухе или выполнять акробатические номера с веревками.

Чтобы достичь успеха, разработчики Disney задействовали механизм «Палочник», который они уже представили публике два месяца назад.

Пока, правда, на съемочные площадки роботов-каскадеров не пустят. В планах Disney для начала переодеть их в костюмы супергероев и отправить в парки развлечений демонстрировать невероятные трюки для услады глаз посетителей. Как только роботы пройдут достаточную проверку и будут в должной мере усовершенствованы, ими заменят дублеров.