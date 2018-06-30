Тест: помните ли вы фильм «Берегись автомобиля» 

Фильм "Берегись автомобиля" вышел на экраны в 1966 году. Это первая работа режиссера и сценариста Эльдара Рязанова в соавторстве с Эмилем Брагинским, опыт оказался настолько удачным, что они продолжили сотрудничать.
История скромного страхового агента, который вел борьбу со взяточниками доступным ему способом — он угонял автомобили у тех, кто приобрел их на нетрудовые доходы. А после продажи переводил вырученные деньги в детские дома.
Принципиальный Юрий Деточкин в исполнении Иннокентия Смоктуновского очаровал зрителей. На эту роль пробовались многие известные актеры, а Юрий Никулин был даже утвержден, но к моменту начала съемок, он уехал на длительные гастроли с цирком, и режиссеру Эльдару Рязанову повезло, что Смоктуновский согласился.
До сих пор фильм остается в числе любимых у российского зрителя, а реплики персонажей давно стали крылатыми. А вы сможете вспомнить самые известные цитаты?