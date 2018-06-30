Россия представила восемь фильмов на кинофестивале в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 30 июня. / ТАСС /. Россия впервые за последние годы представлена сразу восьмью картинами на международном кинофестивале в Карловых Варах, проходящем в 53 раз в этом чешском городе-курорте. Это включенные в конкурсные секции полнометражные и короткометражные фильмы, рассказали ТАСС в субботу в пресс-центре фестиваля.

"Российское участие в нынешнем фестивале очень значительно — восемь фильмов, созданных в РФ или совместно с другими странами, — отметили в пресс-центре. — В последние годы российский кинематограф в Карловых Варах, как правило, был представлен двумя-тремя лентами".

Между тем, постоянными участниками карловарского фестиваля до начала 90-х годов ХХ века были картины советских режиссеров, снятых на Мосфильме или Ленфильме . Тогда обычным делом было, что в программе смотра присутствовало более десятка фильмов производства СССР.

"В этом году на фестивале пройдет ретроспективный показ советского черно-белого фильма «Летят журавли», снятого режиссером Михаилом Калатозовым в жанре военной драмы в 1957 году. Запланированы два просмотра произведения, относящегося к классике мирового кинематографа", — сказали эксперты.

Между тем, в течение двух дней работы фестиваля на его площадках уже прошли четыре показа российских фильмов. Это картины: «Профайл» режиссера Тимура Бекмамбетова , «Довлатов» — режиссера Алексея Германа-младшего, «Хрусталь» — режиссера Дарьи Жук и «Правительственное здание» совместного производства Австрии и РФ режиссера Гервига Вайзера. На просмотрах зрительные залы были заполнены.

В основной конкурс фестиваля, в который включены 12 художественных фильмов, вошла лента «Подбросы» российского режиссера Ивана Твердовского. «Ее показы для международного жюри, которое определит победителя киносмотра, и зрителей пройдут 4, 5 и 7 июля», — отметили в пресс-центре.

В фестивальной секции «К Востоку от Запада» нашу страну представляют картины: «Глубокие реки» режиссера Владимира Битокова, «Сулейман гора» — Елизаветы Стишовой и «Хрусталь» — Дарьи Жук. Лента «Профайл» Тимура Бекмамбетова задействована в секции «Особый взгляд», а в секции «Горизонты» — фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего. В секцию «Воображение», где сосредоточены произведения экспериментального кино, включен короткометражный фильм «Правительственное здание» режиссера Гервига Вайзера.

Кинофестиваль — событие года в Карловых Варах

Карловы Вары в течение предстоящей недели живут исключительно фестивалем. Это главное событие года в городе. Смотр заканчивается в будущую субботу. Традиционно он привлекает десятки кинозвезд, сотни режиссеров, сценаристов и продюсеров со всех континентов. Ежегодно его показы посещают не менее десяти тысяч поклонников современного кинематографа.

Ежедневно для участников и гостей фестиваля проходят музыкальные концерты в городском театре и на нескольких сценах под открытым небом в туристическом центре. Первый из них был посвящен творчеству ушедшего из жизни в апреле этого года чешского и американского кинорежиссера и сценариста Милоша Формана . Популярные мелодии из его фильмов прозвучали в исполнении Чешского национального симфонического оркестра.

История фестиваля

Кинофестиваль в Карловых Варах ведет свою историю с 1946 года и является одним из старейших в Европе.

Фестиваль проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в международную категорию «А». Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным — в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.