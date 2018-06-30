Дмитрий Певцов: «Я стал другим…»

8 июля актер и певец Дмитрий Певцов отмечает 55-летие. О том, что подтолкнуло его к актерству, почему он так мало снимается, как воспитывает сына и многом другом сам актер, а также его близкие и коллеги расскажут в премьерном документальном фильме «Дмитрий Певцов. Я стал другим…». Смотрите на канале « ТВ Центр » в воскресенье, 8 июля, в 11:45.

Дмитрий Певцов в последнее время нечасто появляется на экране, его нельзя увидеть на светских раутах, интервью он дает выборочно и неохотно. Зато его можно встретить в институте современного искусства, где вместе с Ольгой Дроздовой он набирает студентов на свой курс. Почти сорок лет назад Певцов и сам был таким студентом…

После школы он подал документы в ГИТИС, успокоив удивленных родителей, что после провала еще успеет сдать экзамены в педагогический. Не пришлось — его сразу же зачислили. После окончания ГИТИСа сам Анатолий Эфрос пригласил его в театр на Таганке, Роман Виктюк — в спектакль «Федра», а затем пришла очередь и «Ленкома». Не только талант, но и атлетическое телосложение и спортивная подготовка молодого актера не остались незамеченными — Певцова пригласили сниматься в криминальную драму «По прозвищу „Зверь…“. Эта картина стала последней в прокате Советского Союза, который вскоре перестал существовать. А роль бывшего афганца Савелия Говоркова принесла Певцову популярность и ключи от дверей кинематографа.

И все у него получалось, всегда везло. Все изменилось 26 августа 2012 года. Тогда ему позвонили — со старшим сыном Даниилом случилось несчастье. Еще были 9 дней надежды, а потом депрессия, отчаяние и пустота. Однажды он встал на беговую дорожку и подумал: „А какой во всем этом смысл?“.. Как книга архимандрита Тихона Шевкунова „Несвятые святые“ перевернула его жизнь? Каким образом молодые актеры „Певцовъ-театра“ помогают ему пережить боль от потери сына?

Вот уже более четверти века рядом с Певцовым одна и та же женщина — его жена, актриса Ольга Дроздова. Для описания своих семейных отношений Дмитрий как-то раз привел научный термин из физики — гомогенизация металлов. Это когда два металла прорастают друг в друга, а процесс это длительный и сложный. Как в физике, так и в жизни.

— Любовь — это работа. Серьезная работа, прежде всего, над самим собой. Надо не перевоспитывать своего любимого партнера, а научить себя смиряться, терпеть, прощать, идти первым на контакт, — так говорит актер об отношениях в документальном фильме.

Он не только преданный муж, но любящий и в то же время строгий отец. О том, как Дмитрий воспитывает сына Елисея, он сам расскажет в документальном фильме.

Сейчас Певцов совсем мало снимается — неинтересно. Он признается, что самое интересным для него стало просто говорить со зрителем — выходя за рамки пьес, сценариев, героев. Говорить словами или песнями.

— Бывает, на спектакль ты приходишь без сил, совершенно больной — у тебя может быть тридцать девять, у тебя нет голоса, еще что-то. И вдруг через три часа ты выходишь и понимаешь, что здоров. Потому что эта любовь зрителей, их внимание, их сопереживание, — лечат, — признается артист.

Из-за чего актер однажды заснул прямо во время спектакля? Как травма сухожилия и неудачная операция заставили его по-другому взглянуть на жизнь? Кого он считает великим артистом и человеком? Чего, как ему кажется, очень не хватает в современном искусстве? Об этом и многом другом — в документальном фильме на канале „ТВ Центр“.