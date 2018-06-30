Фильм молодого режиссера из США получил Гран-при международного фестиваля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. / ТАСС /. Фильм молодого режиссера Мэтью Инконтри из США о подростке, заболевшем раком, получил Гран-при международного фестиваля Unknown Film Festival в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщил ТАСС организатор фестиваля Иван Соснин.

"Анимация «Моушн Пикчерз» американского режиссера Мэтью Инконтри получила Гран-при фестиваля. Картина сильна тем, что она раскрывает глобальную тему борьбы с раком: сначала киноработа начинается как развлекательный мультфильм, а потом она погружает в мир человека, который болен раком. Автору анимации удалось визуально передать чувства и переживания главного героя", — рассказал собеседник агентства.

Соснин сообщил, что победителям вручались статуэтки в форме конуса, сделанные из бетона. «Это такой настоящий уральский, тяжелый и брутальный материал. Если все статуэтки поставить рядом, они будут очень похожи на уральские горы. И такую частичку Урала каждый победитель увез с собой», — пояснил организатор.

По его словам, многие иностранные участники, приехав на международный фестиваль Unknown Film Festival, впервые познакомились с Екатеринбургом. «Значимые люди киноиндустрии приехали сюда, чтобы поделиться опытом и советами о работе в киносфере. Был большой охват в социальных сетях — за процессом составления шорт-листа много кто следил, много иностранных ребят хотели к нам приехать. Например, на наш фестиваль в Екатеринбург специально прилетел режиссер из Бельгии, мне кажется, он раньше не знал о нашем городе», — добавил организатор.

Финалисты фестиваля Unknown Film Festival были выбраны по пяти номинациям — музыкальный клип, анимация и визуальный арт, шорт-фильм, брендированный контент и дебютная работа режиссера.