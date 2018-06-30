Юбилейный кинофестиваль «Балтийские дебюты» состоится в июле

С 8 по 13 июля в 15-й раз пройдет традиционный киномарафон «Балтийские дебюты». Все кинопоказы и концерты в рамках культурного события состоятся в светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл».

В конкурсной программе фестиваля зрителям и жюри будут представлены новые работы молодых режиссеров стран Балтии. Некоторые работы создаются в совместном производстве.

Напомним, что первые «Балтийские дебюты» состоялись в 2004 году в Светлогорске, где были представлены новые российские фильмы сразу же после их премьер в Москве. Кинофорум вызвал большой интерес у зрительской аудитории, завоевав признание кинематографического сообщества.

Кто примет участие в этом году, организаторы пока держат в секрете.