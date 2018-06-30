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Юбилейный кинофестиваль «Балтийские дебюты» состоится в июле
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Юбилейный кинофестиваль «Балтийские дебюты» состоится в июле 

Вести Калининград 15 минут назад
Фото: Вести Калининград
С 8 по 13 июля в 15-й раз пройдет традиционный киномарафон «Балтийские дебюты». Все кинопоказы и концерты в рамках культурного события состоятся в светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл».
В конкурсной программе фестиваля зрителям и жюри будут представлены новые работы молодых режиссеров стран Балтии. Некоторые работы создаются в совместном производстве.
Напомним, что первые «Балтийские дебюты» состоялись в 2004 году в Светлогорске, где были представлены новые российские фильмы сразу же после их премьер в Москве. Кинофорум вызвал большой интерес у зрительской аудитории, завоевав признание кинематографического сообщества.
В 2017 году в «Балтийских дебютах» приняли участие известные деятели киноиндустрии: Карен Шахназаров, Людмила Чурсина, Татьяна Догилева, Владимир Стеклов, Аркадий Инин, Мария Порошина и другие. В его конкурсной программе было представлено девять кинокартин. Кроме того, состоялись специальные показы фильмов «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмия» Бориса Хлебникова, фильмом открытия стала картина Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
Кто примет участие в этом году, организаторы пока держат в секрете.
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