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Георгий Вицин сыграл 20-летнего парня в 46 лет
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Георгий Вицин сыграл 20-летнего парня в 46 лет 

Рамблер 21 час назад
Роль Мишеньки Бальзаминова в фильме Константина Воинова «Женитьбы Бальзаминова» считается одной из лучших в фильмографии Георгия Вицина. Между тем, персонажу пьесы А. Н. Островского было всего 20 лет, а Вицину к моменту начала съёмок — 46. Он сам придумал себе грим и, чтобы выглядеть в два раза моложе, по несколько часов ежедневно проводил у гримёров. Артист увлекался йогой и переносил процедуры с буддийским спокойствием. Его морщины прятали за веснушками, с помощью тона сделали лицо более худым, подтягивали нос. Омолодила лицо и причёска с кудрями. Чтобы избавиться от лишнего веса и сделать фигуру по-юношески стройной, Георгий Михайлович перед съёмками отправился в Сухуми, где целый месяц провёл на стадионе, где регулярно тренировался с футболистами.
Финальную сцену снимали в Суздале. Жители города и по сей день помнят, как легендарный артист исполнял на площади танец. Кстати, поставил танец сам режиссёр Воинов. На улице стояла жаркая погода, поэтому Воинов показывал па в расстёгнутой рубашке, а Вицин в костюме терпеливо смотрел и повторял движения.
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