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Актёры, которые делают в кино одно и то же
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Актёры, которые делают в кино одно и то же 

Рамблер 17 часов назад
Вы когда-нибудь обращали внимание, что некоторые актёры повторяют себя в каждом фильме? Например, Том Круз регулярно участвует в погонях, и редкая картина с его участием обходится без беготни. А Брэд Питт почти в любой ленте в одном из эпизодов появляется с едой. А вот ещё несколько артистов, которые любят заниматься одним и тем же.
1. Джонни Депп не прочь примерить на экране головной убор, причём зачастую шляпы, которые выбирают для артиста, имеют весьма экстравагантный фасон.
2. Харрисон Форд прославился своим «роковым пальцем». Указательный жест Форд почти никогда не упускает возможности продемонстрировать, особенно в ранних картинах.
3. Сэмюэл Л. Джексон — любитель крепких словечек, его персонажи не прочь выругаться с экрана.
4. Мишель Родригез обожает показывать себя сильной женщиной, которая плохо заканчивает. Присутствие её имени в титрах означает, что в картине будет беспощадная героиня, и, вероятно, она не доживёт до финала.
5. Киану Ривз частенько удивляется, эмоционально произнося «Wow!». Мало кому из других артистов удаётся так естественно, но разнообразно удивляться в кино.
6. Мэла Гибсона почитатели знают не только в лицо, и в другом ракурсе. Свою пятую точку актёр являл зрителям так часто, что, похоже, это стало его «изюминкой».
7. Леонардо Ди Каприо завёл традицию со времён «Титаника» поднимать бокал в одном из эпизодов.
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