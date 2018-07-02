Что стало со звездами блокбастеров

Джеймс Кэмерон снял фантастический боевик «Терминатор» в 1984 году. Фильм оказался настолько успешным, что спустя семь лет вышло продолжение «Терминатор-2: Судный день». Несмотря на то, что эти ленту никак не отнести к новинкам, они по-прежнему волнуют публику. Исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер и сегодня, в 70 лет, постоянно на виду и регулярно снимается. А что же стало с другими актёрами, которые участвовали в проектах?

1. Эдвард Фёрлонг , 40 лет. Эдвард сыграл Джона Коннора . После выхода фильма он стал довольно популярен, часто снимался, но ленты не были столь же успешны, как «Терминатор-2». У молодого человека начались проблемы с алкоголем и наркотиками, и сейчас он пытается вернуть былую славу, но пока не преуспел.

2. Роберт Патрик, 59 лет. В «Терминатор-2» сыграл антагониста главного героя. До этой роли Роберт был малозаметным артистом, снимающимся в проходных картинах, но после выхода «Терминатора-2» по-настоящему прославился. Мужчина построил успешную карьеру и снялся в десятках прогремевших фильмов. Кстати, на съёмках у Кэмерона Патрик познакомился с будущей супругой, с которой он вместе и по сей день.