Кинопремьеры июля

Ревизор.ру предлагает киноманам посмотреть в июле фильмы самых различных жанров. От "комедии" до "хоррора". Увлекательные киноленты порадуют зрителя своей динамичностью.

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА

режиссер Пейтон Рид, США, Великобритания, боевик-фантастика

Выходит 5 июля

Кадр из фильма "Человек-муравей и оса"

Кассовые сборы супергеройского фильма "Человек-муравей", прокат которого состоялся в 2015 году, составили 670 млн рублей, что подтвердило любовь российского зрителя к такого рода боевикам. Продолжение вылилось в "Человека-муравья и Осу", еще более изобретательную, неожиданную и веселую картину. Франшиза основана на одноименных комиксах издательства Marvel Comics, и ее выход отмечен как юбилейная дата, так как картина стала двадцатой для кинокомпании Marvel.

Сценаристы Крис Маккенна , Эрик Соммерс, Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари и Пол Радд на этот раз из бывшего мошенника Скотта Лэнга сделали супергероя, нацеленного на правильную жизнь, чтобы загладить ошибки прошлого перед маленькой дочерью. Он должен стать не только примерным отцом, но и полноправным членом отряда Мстителей. Скотту Лэнгу предстоит сражаться с новым противником, но уже вместе с Осой. В осином костюме актриса Эванджелин Лилли проделывает немыслимые трюки, да у нее экшн-сцен больше, чем у муравья! Что касается Лэнга, — он будет очень стараться, ну просто образец мужества, но сумеет ли он доказать своей маленькой дочери, что он самый-самый?

В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли.

ТАЛЛИ

Выходит 12 июля

Кадр из фильма «Талли»

Очередная история про няню, а там, где появляется няня, обязательно что-то идет не так, как хотелось бы. Многодетная мать-одиночка Марло надеялась справиться со своим семейством сама, да силенок не хватило. И вот в ее доме появилась няня по имени Талли.

В этой роли, которая становится главной, снималась Шарлиз Терон . Чтобы соответствовать сценарию Диабло Коди, актрисе пришлось пожертвовать собственной фигурой и за три месяца набрать около 22 килограмм. После съемок Терон на протяжении года боролась с лишним весом.

Шарлиз Терон стала известной благодаря десяткам ролей в кино. Пожалуй, самые известные работы "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола", "Правила виноделов", "Хэнкок", "Взрывная блондинка".

За фильм "Монстр", где она сыграла роль серийной убийцы Эйлин Уорнос, актрису удостоили премий "Оскар", "Золотой глобус", премии Гильдии киноактеров США, а также номинировали на премию BAFTA за лучшую женскую роль. И главное то, что Терон стала первой из родившихся в Африке, получивших "Оскар" за главную роль.

НЕБОСКРЕБ

режиссер Роунсон Маршалл Тербер, США, боевик

Выходит 12 июля

Кадр из фильма «Небоскреб»

Режиссер динамичного "Небоскреба" Роунсон Маршалл Тербер известен по комедиям "Мы — Миллеры" и "Полтора шпиона". "Небоскреб" — его первый некомедийный фильм. Актера Дуэйна Джонсона, занятого в "Небоскребе", режиссер уже снимал в картине "Полтора шпиона". Снимал с юмором. Теперь же абсолютно серьезно, драматично. Герой Джонсона в "Небоскребе" чем-то напоминает Брюса Уиллиса , да и вся история перекликается идейно с "Крепким орешком". Только "Небоскреб", благодаря новым техническим возможностям, вышел на новый уровень спецэффектов.

Миллиардер Жао Лонг Чи построил самый технологичный и высокий небоскреб в мире. Бывший агент ФБР Уилл Форд, некогда потерявший ногу во время специальной операции, устраивается в это здание на работу начальником службы безопасности, он переезжает в небоскреб вместе со своей семьей.

В высотном здании начинается пожар, устроенный преступниками. А там множество людей и среди них его близкие. Все ждут помощи.

Помощь приходит от Уилла, роль которого исполнил Дуэйн Джонсон

РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ

Выходит 12 июля

Кадр из фильма "Русалка. Озеро мертвых"

Превью-показы фильма "Русалка. Озеро мертвых" с английскими субтитрами пройдут в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Сочи со 2 июля (за 10 дней до официального релиза). Это специальная акция для множества иностранных гостей, которые приехали на Чемпионат мира в Россию.

На сегодняшний день фильм "Русалка. Озеро мертвых" продан уже в 140 стран мира, поэтому высокий интерес иностранной публики к фильму позволяет создателям надеяться, что множество иностранных гостей будут рады возможности первыми увидеть новый фильм от создателей кинохитов в жанре "мистический хоррор" — "Невеста" и "Пиковая дама: Черный обряд".

Режиссер Святослав Подгаевский комментирует: "Хоррор — интернациональный жанр. Ведь смеются люди в разных странах над разными вещами, а боятся одних и тех же. Нам кажется классной идея предложить наш фильм иностранной публике раньше, чем он выйдет у них. Кроме того, футбол — это игра, построенная на саспенсе, зритель постоянно находится в напряжении. И эмоции, которые люди могут получить от нашего кино чем-то схожи с теми эмоциями, которые они получают на стадионе. Другое дело, что не для каждого болельщика в финале игры наступает хеппи-энд. А мы хеппи-энд все же гарантируем, да и любой болельщик сможет на нашем фильме выплеснуть накопленные эмоции".

В главной роли снималась Виктория Агалакова , для которой это не первая работа в хорроре. По опыту проката фильма "Невеста" — говорит актриса, — могу сказать, что иностранную публику он интересовал не меньше, чем нашу. После "Невесты" мне писали из Испании, Мексики, Японии, со всего света. Писали, что любят меня и наш фильм. Так что, надеюсь, болельщикам понравится "Русалка".

Вдохновением для создания фильма послужили древние славянские поверья об утопленницах. На Руси считалось, что утонувшие незамужние девушки становятся русалками — злыми демонами рек и озер.

На затерявшемся в лесном массиве озере Роман встречает русалку. Он не сразу осознает, что с ним произошло, но уже вскоре неизвестная болезнь буквально лишает главного героя жизненных сил. Марина — невеста Ромы — готова на все, чтобы снять со своего кавалера мистическое проклятие. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?