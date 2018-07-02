Актеры, которые удачно выпали из своего амплуа

Очень часто актёры застревают в одном амплуа. Зрители охотно принимают артиста в этом образе, а попытка сыграть нетипичную роль может обернуться провалом фильма. Впрочем, кое-кому из звёзд удалось выйти за рамки привычного образа и сверкнуть талантом в необычных ролях.

1. Том Круз почти всегда изображает на экране супергероя, которой выходит сухим из воды в любой ситуации. Но в ленте «Соучастник» 2004 года режиссёра Майкла Манна Том стал резко отрицательным героем — безжалостным убийцей, за одну ночь отправившим на тот свет сразу пять человек.

2. Адам Сэндлер — одарённый комик, но многие его картины настолько примитивны, что давно стали синонимом пошлости. Однако в фильме 2002 года «Любовь, сбивающая с ног», снятом Полом Томасом Андерсоном , Адам проявил свой драматический талант, и это оценили даже критики.