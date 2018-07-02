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Актеры, которые удачно выпали из своего амплуа
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Актеры, которые удачно выпали из своего амплуа 

Рамблер 15 часов назад
Очень часто актёры застревают в одном амплуа. Зрители охотно принимают артиста в этом образе, а попытка сыграть нетипичную роль может обернуться провалом фильма. Впрочем, кое-кому из звёзд удалось выйти за рамки привычного образа и сверкнуть талантом в необычных ролях.
1. Том Круз почти всегда изображает на экране супергероя, которой выходит сухим из воды в любой ситуации. Но в ленте «Соучастник» 2004 года режиссёра Майкла Манна Том стал резко отрицательным героем — безжалостным убийцей, за одну ночь отправившим на тот свет сразу пять человек.
2. Адам Сэндлер — одарённый комик, но многие его картины настолько примитивны, что давно стали синонимом пошлости. Однако в фильме 2002 года «Любовь, сбивающая с ног», снятом Полом Томасом Андерсоном, Адам проявил свой драматический талант, и это оценили даже критики.
3. Популярность пришла к Леонардо Ди Каприо после «Титаника», где он выступил романтичным героем-любовником, вызывающим слёзы умиления. От этого образа Лео избавлялся довольно долго, и переломным моментом стало начало сотрудничества с режиссёром Мартином Скорсезе. В картинах Скорсезе Ди Каприо открылся как действительно серьёзный и многогранный актёр, способный перевоплотиться в кого угодно. Ещё одним этапом стала лента «Джанго освобождённый» Квентина Тарантино (2012 год), где Леонардо появился в отрицательной роли.
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