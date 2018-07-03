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Гости Ботанического сада смогут посетить новую фондовую галерею
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Гости Ботанического сада смогут посетить новую фондовую галерею 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Гости Главного ботанического сада им. Цицина смогут посетить новую фондовую галерею, где с 1 июля стартовали экскурсии в тестовом режиме. Строительство самой высокой оранжереи в Европе еще не завершено, поэтому посетить ее смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет.
— Кроме того, все гости обязаны пройти инструктаж перед началом осмотра экспозиции, — уточнила представитель ботанического сада Екатерина Кулич. — Экскурсия в Новой оранжерее длится 70 минут.
Новая оранжерея высотой почти 34 метра подразделена на отделение «Тропический лес», водное отделение, отделение влажных субтропиков и сухих субтропиков. Первые растений там высадили в 2009 году.
Информацию о билетах можно получить на сайте Ботсада. Напомним, Главный ботанический сад имени Цицина находится по адресу: ул. Ботаническая, 4. (иб)
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