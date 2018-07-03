Татьяна Самойлова скрывала болезнь на съемках

Когда Татьяну утвердили на роль, она была замужем за Василием Лановым и ждала малыша. Но ради съёмок Самойлова сделала аборт, несмотря на протесты мужа. В процессе работы над картиной у артистки обострился туберкулёз, но она это скрывала. В сцене, когда героиня Татьяны взбегала в разбомбленный горящий дом, актриса упала в обморок. Когда о болезни стало известно, она всё равно приезжала на площадку и снималась, хотя каждый три часа приходилось делать уколы.

После выхода ленты критики разнесли в пух и прах главную героиню Веронику, Самойлову выгнали из Щукинского училища, поскольку студенты были не вправе сниматься в кино. А позже последовал и развод с Лановым, который не простил Татьяне аборт. Самойловой постоянно приходили приглашения поучаствовать в западных кинопроектах, но за неё отвечали чиновники от кино, которые отказывали режиссёрам и сценаристам.

В Каннах «Летят журавли» получили главный приз — Золотую пальмовую ветвь. Пока больше ни один советский или российский полнометражный фильм эту награду не получил.