Самые яркие киношные антигерои

Как правило, главный герой любой истории — положительный персонаж, пусть и не лишённый недостатков. Но иногда антигерой становится куда более ярким и выразительным и запоминается гораздо лучше.

1. Уилли из фильма «Плохой Санта» 2003 года, сыгранный Билли Бобом Торнтоном . Спившийся неудачник, который изображает Санта-Клауса, на самом деле взломщик сейфов, который ежегодно в рождественские праздники грабит торговые центры. Но из-за склонности к алкоголизму и дурного нрава ему всё труднее найти работу в качестве новогоднего волшебника. Однако сложно не согласиться с тем, что персонаж Билли Боба невероятно обаятелен и харизматичен.

2. V из антиутопии «V значит Вендетта» 2006 года, в роли которого выступил Хьюго Уивинг . Партизан-одиночка, который борется против тоталитарного режима, готов пойти ради свободы народа на самые крайние меры, включая убийства. Неоднозначный персонаж настолько полюбился публике, что его маска превратилась в некий символ протеста.

3. Джек Воробей из франшизы «Пираты Карабского моря» в исполнении Джонни Деппа. Эгоистичный любитель приврать, обожающий выпивку и деньги и способный продать что угодно, хитрец и болтун. Но кто откажется лишний раз полюбоваться на главного героя пиратской саги Джека Воробья?