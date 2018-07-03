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Самые яркие киношные антигерои
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Самые яркие киношные антигерои 

Рамблер 13 часов назад
Как правило, главный герой любой истории — положительный персонаж, пусть и не лишённый недостатков. Но иногда антигерой становится куда более ярким и выразительным и запоминается гораздо лучше.
1. Уилли из фильма «Плохой Санта» 2003 года, сыгранный Билли Бобом Торнтоном. Спившийся неудачник, который изображает Санта-Клауса, на самом деле взломщик сейфов, который ежегодно в рождественские праздники грабит торговые центры. Но из-за склонности к алкоголизму и дурного нрава ему всё труднее найти работу в качестве новогоднего волшебника. Однако сложно не согласиться с тем, что персонаж Билли Боба невероятно обаятелен и харизматичен.
2. V из антиутопии «V значит Вендетта» 2006 года, в роли которого выступил Хьюго Уивинг. Партизан-одиночка, который борется против тоталитарного режима, готов пойти ради свободы народа на самые крайние меры, включая убийства. Неоднозначный персонаж настолько полюбился публике, что его маска превратилась в некий символ протеста.
3. Джек Воробей из франшизы «Пираты Карабского моря» в исполнении Джонни Деппа. Эгоистичный любитель приврать, обожающий выпивку и деньги и способный продать что угодно, хитрец и болтун. Но кто откажется лишний раз полюбоваться на главного героя пиратской саги Джека Воробья?
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