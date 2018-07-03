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Ленты, которым предсказан провал ещё до выхода
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Ленты, которым предсказан провал ещё до выхода 

Рамблер 15 часов назад
О том, что та или иная картина готовится к выходу на экран, становится известно задолго до премьеры. И уже тогда многие критики и обычные зрители начинают задумываться, что же ждёт ленту: оглушительный успех или катастрофический провал. И вот каким фильмам, выпуск которых назначен на этот год, предсказана незавидная судьба.
1. «Робин Гуд: Начало», премьера в ноябре 2018. Очередная версия знакомой истории, возможно, не придётся зрителям по вкусу из-за избитости сюжета и предсказуемости.
2. «Маугли», премьера в октябре 2018. Всего пару лет назад компания Disney выпустила вполне удачную адаптацию книги Киплинга. Вряд ли разумно через столь короткий срок снимать похожий фильм.
3. «Хищник», премьера в сентябре 2018. Публика уже насмотрелась на всевозможных хищников (первый фильм вышел в 1987 году). Новая история должна рассказать о мутировавших хищниках, но из трейлера этого не следует. Если и фильм будет таким же банальным, то ему не придётся рассчитывать на успех.
4. «Богемская рапсодия», премьера в ноябре 2018. Байопик о рок-легенде Фредди Меркьюри создаётся в сотрудничестве с участниками группы Queen, но киношники и музыканты с трудом находят общий язык. Не исключено, что вместо красочной истории, в которой часть интригующих фактов — плод фантазии сценаристов, зритель получит скучную картину без запоминающихся сцен.
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