Кто поверит, что этим фильмам уже 10 лет

Сатирическая комедия «Солдаты неудачи» обсмеяла Голливуд. Великолепная компания артистов показала самые нелепые режиссёрские ходы, глупые шутки и примитивные клише, которые есть почти в каждом голливудском боевике. Кажется, что только вчера кинозрители восхитились этой отличной пародией, но на самом деле минуло уже 10 лет с момента выхода картины. А какие ещё запомнившиеся публике фильмы отмечают в нынешнем году десятилетний юбилей?

1. «Залечь на дно в Брюгге» — история о двух киллерах, которые затаились в ожидании нового задания в тихом бельгийском Брюгге. Пока один из них наслаждается спокойствием, другой ввязывается в переделку с наркоторговцами.

2. «Валл-И» — анимационная лента, в которой показано будущее. Земля погрязла в мусоре, и робот-уборщик Валл-И должен очистить планету. Этот мультфильм, адресованный не только детям, но и их родителям, позаимствовал лучшее из научно-фантастических романов и фильмов. Есть мнение, что «Валл-И» — лучшее, что сделала студия Pixar.