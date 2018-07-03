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Как актёры меняют фильмы по своему желанию
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Как актёры меняют фильмы по своему желанию 

Рамблер 12 часов назад
Артисты, которые достигли определённого уровня и приобрели статус суперзвёзд, могут вмешиваться в процесс съёмок. Иногда пожелания актёров действительно делают фильм лучше, но в ряде случаев подобные перемены не идут на пользу.
1. Том Круз, соглашаясь сниматься в «Мумии», вытребовал разрешение контролировать всю творческую часть. Он вмешивался в написание сценария и в рекламную кампанию. Кроме того, по настоянию Тома его персонаж появляется в кадре чаще, чем сама мумия.
2. «Мир Юрского периода» понравился и критикам, и публике. Однако все озадачила сцена, где Клэр Диринг, которую сыграла Брайс Даллас Ховард, убегает от 22-тонного тираннозавра на высоченных каблуках. Режиссёр позже пояснил, что актриса решила, что её героиня непременно должна носить каблуки в каждой сцене, отказалась снимать туфли и действительно бегала по джунглям на каблуках.
3. В «Криминальном чтиве» персонаж Сэмюэла Л. Джексона должен был носить парик в стиле афро. По сценарию его причёска контрастировала бы с откинутыми назад волосами героя Джона Траволты. Актёру дали совсем другой парик с куцыми кудряшками, а когда предложили заменить его, Джексон отказался. Завитушки развеселили артиста, но он отчётливо понял, что его герой и должен быть таким. И эта причёска действительно оказалась запоминающейся деталью.
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