Как актёры меняют фильмы по своему желанию

Артисты, которые достигли определённого уровня и приобрели статус суперзвёзд, могут вмешиваться в процесс съёмок. Иногда пожелания актёров действительно делают фильм лучше, но в ряде случаев подобные перемены не идут на пользу.

1. Том Круз , соглашаясь сниматься в «Мумии», вытребовал разрешение контролировать всю творческую часть. Он вмешивался в написание сценария и в рекламную кампанию. Кроме того, по настоянию Тома его персонаж появляется в кадре чаще, чем сама мумия.

2. «Мир Юрского периода» понравился и критикам, и публике. Однако все озадачила сцена, где Клэр Диринг, которую сыграла Брайс Даллас Ховард, убегает от 22-тонного тираннозавра на высоченных каблуках. Режиссёр позже пояснил, что актриса решила, что её героиня непременно должна носить каблуки в каждой сцене, отказалась снимать туфли и действительно бегала по джунглям на каблуках.