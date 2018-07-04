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Почему Михаила Боярского вырезали из фильма
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Почему Михаила Боярского вырезали из фильма 

Рамблер 10 часов назад
1 января 1982 года советские зрители увидели лирическую картину «Отпуск за свой счёт». Она была снята в двух вариантах: один показывали в СССР, другой — в Венгрии. И оказалось, что венгерский вариант чуть длиннее. Цензоры вырезали из русскоязычной версии некоторые сцены с участием Михаила Боярского. Дело в том, что в фильме артист сыграл почти самого себя. По сюжету Боярский представал в роли знаменитости, которая оказывается на вечеринке туристов, показывает пантомиму, беседует с главной героиней и приглашает её сняться в кино. Но буквально накануне премьеры ленты в газетах напечатали фельетон, где высмеивали легкомысленных артистов, готовых зарабатывать любым способом. В фельетоне упомянули Михаила Боярского, который в перерывах между съёмками в кино давал концерты. По этой причине почти все эпизоды с Боярским убрали. Впрочем, участие в картине компенсировалось командировкой в Венгрию. В те времена выехать за границу было непросто. Съёмочная группа получила возможность приобрести импортные деликатесы, одежду и предметы интерьера. Мужчин шопинг не особо привлекал, зато Людмила Гурченко, которая тоже снималась в картине, не упустила возможности пройтись по магазинам Будапешта.
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