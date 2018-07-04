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Нелепые постеры, лишившие зрителей удовольствия
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Нелепые постеры, лишившие зрителей удовольствия 

Рамблер 5 часов назад
Внимательные кинозрители могут при просмотре трейлера разгадать главную интригу фильма. Для киноманов это не самый приятный сюрприз, ведь в таком случае смысла смотреть ленту уже нет. Но ещё обиднее, когда все тайны открывает даже не трейлер, а обычный постер.
1. «Телефонная будка», 2003 год. По сюжету герой в исполнении Колина Фарелла должен оставаться в телефонной будке, иначе будет убит. Приказания ему даёт голос в телефонной трубке, и главная интрига состояла в том, кому принадлежит голос. На одном из постеров был изображён актёр Кифер Сазерленд, и это полностью разочаровало фанатов, ведь злодея, который появляется только в финале ленты, сыграл именно он.
2. «Терминатор: Генезис», 2015 год. Постер к картине «Терминатор: Генезис» раскрыл главную сюжетную тайну. К середине фильма выяснялось, что Джон Коннор — не человек, а терминатор, но на постере это изображено крупным планом.
3. «Рокки-4», 1985 год. Фильм «Рокки—4» стал отсылкой к холодной войне, которая в середине восьмидесятых была в разгаре. Рокки Бальбоа выступает за США, его противник Иван Драго представляет Россию. Всем было любопытно, чем же закончится противостояние. Увы, постер разъяснил исход боя ещё до выхода картина: на нём изображён торжествующий Сильвестр Сталлоне, который и играл Рокки, обёрнутый в американский флаг.
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