Нелепые постеры, лишившие зрителей удовольствия

Внимательные кинозрители могут при просмотре трейлера разгадать главную интригу фильма. Для киноманов это не самый приятный сюрприз, ведь в таком случае смысла смотреть ленту уже нет. Но ещё обиднее, когда все тайны открывает даже не трейлер, а обычный постер.

1. «Телефонная будка», 2003 год. По сюжету герой в исполнении Колина Фарелла должен оставаться в телефонной будке, иначе будет убит. Приказания ему даёт голос в телефонной трубке, и главная интрига состояла в том, кому принадлежит голос. На одном из постеров был изображён актёр Кифер Сазерленд, и это полностью разочаровало фанатов, ведь злодея, который появляется только в финале ленты, сыграл именно он.

2. «Терминатор: Генезис», 2015 год. Постер к картине «Терминатор: Генезис» раскрыл главную сюжетную тайну. К середине фильма выяснялось, что Джон Коннор — не человек, а терминатор, но на постере это изображено крупным планом.