Фильмы, которые зрители не поняли

В некоторых кинолентах сюжет настолько сложен и запутан, что понять фильмы не удаётся даже после второго-третьего просмотра. Такие истории не нравятся большинству зрителей потому, что автора забывают дать ответ на вопросы, которые сами и задают. Именно так произошло с этими картинами.

1. «Врождённый порок», 2014. Фильм, сочетающий комедию, криминал и детектив, снят по довольно сложной для восприятия книге. Перенос на экран не облегчил сюжет, так что лента смотрится тяжело и вызывает массу вопросов.

2. «Только Бог простит», 2013. История наркодилера не впечатлила публику, поскольку сути в ней было мало. На экране скудные диалоги между главным героем и его матерью перемежаются кровавыми разборками. Мотивы поступков персонажей остаются за кадром.

3. «Древо жизни», 2011. Красивая, но почти лишённая сюжета картина похожа на некий авторский видеоперфоманс, но не на увлекательную историю. Несмотря на присутствие звёздных Брэда Питта Джессики Честейн , лента не вызвала ажиотажа.

4. «Патруль времени», 2013. Истории о путешествиях во времени всегда сложны, поскольку в них неизбежны отклонения от «эффекта бабочки». В «патруле времени» так много временных зацикленных перемещений, что разобраться в них под силу не каждому.