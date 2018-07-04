Юные и смешные кинозвезды в первых картинах

Начинающим актёрам не приходится выбирать роли, они с радостью хватаются за все предложения. Кому-то действительно везёт, и первая же роль становится триумфом. А вот другие артисты предпочитают забыть о первом появлении на экране.

1. Карьера Анджелины Джоли началась с крошечного эпизода в фильме «У братца», где сценаристом и актёром был её отец Джон Войт . Там можно лицезреть семилетнюю крошку Джоли.

2. Леонардо Ди Каприо впервые появился на экранах в два с половиной года в рекламе, но публика заметила его в сериале «Санта-Барбара», где Лео снялся подростком.

3. Первое появление в большом кино Тома Круза случилось в фильме «Бесконечная любовь», и там в неловком 19-летнем парне с трудом опознаётся будущая суперзвезда.

4. Сергей Безруков дебютировал в «Похоронах Сталина» в 1990 году, хотя Сергей, котором на тот момент было 17, сложновато разглядеть в толпе подростков.

5. 15-летняя Николь Кидман выглядела куда менее эффектно, чем сейчас, когда зритель познакомился с ней в ленте «Рождество Буша», вышедшей в 1983 году.