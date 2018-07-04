Главные психопаты кинематографа

Не всегда главными героями в фильмах становятся добрый и сердечные люди, поминутно совершающие благородные поступки. В некоторых картинах на первый план выходят обезумевшие психопаты, жаждущие крови. Не запомнить этих персонажей невозможно.

1. Норман Стэнсфилд из фильма «Леон» (1994). Этот коррумпированный агент по борьбе с наркотиками не только приторговывает наркотическими препаратами, но и сам употребляет их. Именно благодаря ему главная героиня Матильда лишается семьи.

2. Алекс из фильма «Заводной апельсин» (1971). Юнец, возглавляющий банду сверстников, посвящает досуг дракам, убийствам и изнасилованиям. Однако в какой-то момент он оказывается за решёткой. Ради освобождения Алекс соглашается на чудовищный эксперимент.

3. Джон Доу из фильма «Семь» (1995). Религиозный фанатик убивает людей за смертные грехи, при этом его извращённая фантазия буквально не знает границ.

4. Патрик Бэйтман из фильма «Американские психопат» (2000). Спрятавшийся под личной успешного обеспеченного красавца безумец ненавидит окружающих и готов убить каждого.