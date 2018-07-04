Москвичам покажут хронику Русско-японской войны из архива кинодокументов

Жителей столицы приглашают 10 июля посмотреть хроникальные материалы из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов. Показ состоится в Государственной Третьяковской галерее.

Гости увидят уникальные кадры событий мирового значения: Русско-японской войны, приезда после Страны восходящего солнца в Москву и другие. Мероприятие организуют в рамках проекта «Япония и японцы в отечественном кино», сообщили на официальном сайте музея.

Кроме того, в культурном учреждении состоится показ фильм Владимира Шнейдерова «Большой Токио», который был снят в 1933 году.

Гостей ждут к 19:00. Вход свободный.