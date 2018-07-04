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Москвичам покажут хронику Русско-японской войны из архива кинодокументов
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Москвичам покажут хронику Русско-японской войны из архива кинодокументов 

Управа района Якиманка 4 июля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Жителей столицы приглашают 10 июля посмотреть хроникальные материалы из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов. Показ состоится в Государственной Третьяковской галерее.
Гости увидят уникальные кадры событий мирового значения: Русско-японской войны, приезда после Страны восходящего солнца в Москву и другие. Мероприятие организуют в рамках проекта «Япония и японцы в отечественном кино», сообщили на официальном сайте музея.
Кроме того, в культурном учреждении состоится показ фильм Владимира Шнейдерова «Большой Токио», который был снят в 1933 году.
Гостей ждут к 19:00. Вход свободный.
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