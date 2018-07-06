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Фильм о знаменитом уличном художнике Бэнкси покажут вблизи Марьиной Рощи
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Фильм о знаменитом уличном художнике Бэнкси покажут вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 6 июля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Показ документального фильма об уличном художнике Бэнкси «Saving Banksy» пройдет 12 июля вблизи Марьиной Рощи. Зрителей ждут в пространстве «Люмьер-Холл», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.
— Бэнкси — знаменитый уличный художник, самый загадочный человек современности, чьи работы продают на аукционах за баснословные деньги. Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами в уникальном мультимедийном зале со множеством экранов и на мягких пуфиках, — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.
Начало в 19.00 и 21.00. Билеты можно приобрести перед началом сеанса.
Напомним, адрес дизайн-завода — ул. Большая Новодмитровская, д. 36. (вт)
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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