Фильм о знаменитом уличном художнике Бэнкси покажут вблизи Марьиной Рощи

Показ документального фильма об уличном художнике Бэнкси «Saving Banksy» пройдет 12 июля вблизи Марьиной Рощи. Зрителей ждут в пространстве «Люмьер-Холл», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.

— Бэнкси — знаменитый уличный художник, самый загадочный человек современности, чьи работы продают на аукционах за баснословные деньги. Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами в уникальном мультимедийном зале со множеством экранов и на мягких пуфиках, — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Начало в 19.00 и 21.00. Билеты можно приобрести перед началом сеанса.

Напомним, адрес дизайн-завода — ул. Большая Новодмитровская, д. 36. (вт)