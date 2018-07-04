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Фильм «Короткие встречи» бесплатно покажут вблизи Бутырского района
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Фильм «Короткие встречи» бесплатно покажут вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Картину «Короткие встречи» покажут в Еврейском музее, расположенном вблизи Бутырского района. Зрителей ждут в четверг, 5 июля.
— Сеанс посвящен памяти режиссера и актрисы Киры Муратовой, которая сняла этот фильм в 1967 году. После просмотра состоится обсуждение картины с кинокритиком Зарой Абдуллаевой и ведущим вечера Ури Гершовичем, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея. (вт)
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