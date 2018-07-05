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Фестиваль искусств «Вдохновение» объявил программу кинопоказов
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Фестиваль искусств «Вдохновение» объявил программу кинопоказов 

Москва меняется 5 июля 2018
Фото: Москва меняется
С 20 июля по 5 августа на ВДНХ четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». В 2018 году его главной темой стал театр. Впрочем, это вовсе не тот театр, который зрители привыкли видеть в течение театрального сезона на больших и малых театральных площадках Москвы. Вся территория Главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из Европы.
В специальной программе фестиваля «Вдохновение» театр встретится еще с одним великим искусством — кино. Фильмы, которые вошли в программу «Сцена. Экран. Реальность», — это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа. От документальных фильмов, посвященных ведущим театральным институциям и смелым сценическим экспериментам, до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран.
Кинопоказы пройдут в Доме культуры ВДНХ (павильон № 84). Вход свободный. Полная программа фестиваля — vdohnovenie.vdnh.ru.
Текст © Маргарита Минина / Москва меняется
Фото © Елена Бедуш / Информационное партнерство Бедуш & Маренникова
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