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«Горе-лектор» выпивал перед съемками
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«Горе-лектор» выпивал перед съемками 

Рамблер 10 часов назад
Один из самых запоминающихся эпизодов в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — выступление лектора и его меткая фраза про «три, четыре, а лучше всего пять звездочек». Между тем, изначально этого эпизода в сценарии не было, он родился в ходе импровизации. В то время в Советском Союзе существовало общество по распространению научных и политических знаний. Лекторы соглашались читать лекции в любых условиях, лишь бы получить гонорар. Было среди них и немало халтурщиков. Их-то и решил пропесочить Эльдар Рязанов. Однако найти артиста на роль лектора оказалось непросто, но в конце концов выбор пал на Сергей Филиппова. В первый день сняли 13 дублей, но ни один из них не подошёл. Выступление Филиппова было несмешным и даже глуповатым, поэтому режиссёр отправил актёра домой. Позже выяснилось, что Сергей Филиппов для храбрости выпил перед съёмками, оттого-то и не смог сыграть в полную силу. Лишь неделю спустя, когда он появился на площадке совершенно трезвым, сцену сняли, и она стала настоящим украшением новогодней комедии.
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