Неснятые фильмы, которые были бы шедеврами

Ежегодно киностудии выпускают тысячи лент. Во многие картины вкладывают миллионы долларов, но они не находят своего зрителя. А вот другие проекты, в результате которых могли бы появиться на свет настоящие шедевры, оказываются по тем или иным причинам заморожены.

1. «Хребты безумия» режиссёра Гильермо дель Торо . В основе сценария— одноимённый роман Говарда Лавкрафта. В Антарктике полярники обнаруживают останки древнего города, спускаются под толщу льда и сталкиваются с чем-то ужасающим и открывают правду о прошлом планеты. Продюсером ленты должен был стать Джеймс Кэмерон , на главную роль взяли Тома Круза , а бюджет предполагался в 150 000 000 долларов. Проект не состоялся из-за разногласий: режиссёр не хотел снимать семейное кино, а планировал создать триллер для взрослых зрителей.

2. «Торс» режиссёра Дэвида Финчера . Сюжет ленты взяли из реальной жизни: в тридцатые годы в штате Огайо (США) действовал кровожадный преступник, прозванный Кливлендским мясником, отрезавший жертвам все части тела. Ходили слухи об участии в проекте Мэтта Дэймона , Кейси Аффлека, Гари Олдмана . Из-за проблем с бюджетом и желания Финчера сделать чёрно-белую картину проект не состоялся.