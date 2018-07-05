Неснятые фильмы, которые были бы шедеврами 

Ежегодно киностудии выпускают тысячи лент. Во многие картины вкладывают миллионы долларов, но они не находят своего зрителя. А вот другие проекты, в результате которых могли бы появиться на свет настоящие шедевры, оказываются по тем или иным причинам заморожены.
1. «Хребты безумия» режиссёра Гильермо дель Торо. В основе сценария— одноимённый роман Говарда Лавкрафта. В Антарктике полярники обнаруживают останки древнего города, спускаются под толщу льда и сталкиваются с чем-то ужасающим и открывают правду о прошлом планеты. Продюсером ленты должен был стать Джеймс Кэмерон, на главную роль взяли Тома Круза, а бюджет предполагался в 150 000 000 долларов. Проект не состоялся из-за разногласий: режиссёр не хотел снимать семейное кино, а планировал создать триллер для взрослых зрителей.
2. «Торс» режиссёра Дэвида Финчера. Сюжет ленты взяли из реальной жизни: в тридцатые годы в штате Огайо (США) действовал кровожадный преступник, прозванный Кливлендским мясником, отрезавший жертвам все части тела. Ходили слухи об участии в проекте Мэтта Дэймона, Кейси Аффлека, Гари Олдмана. Из-за проблем с бюджетом и желания Финчера сделать чёрно-белую картину проект не состоялся.
3. «Мегаполис» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Научно-фантастическая лента об изобретателе, открывшем новое вещество, с помощью которого он хотел построить город будущего, должен был превзойти легендарный «Апокалипсис сегодня». Несколько лет подготовки, многократно переписанный сценарий, 30 часов проб, презентация в Каннах в 2000 году — всё это отправилось на свалку после теракта 2001 года. Всё дело в том, что идея атаки на башни-близнецы была позаимствована из сюжета Копполы.