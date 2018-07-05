Несчастные случаи на съемках, потрясшие мир

Фильмы, насыщенные трюками, всегда вызывают интерес зрителей. Между тем, съёмки подобных сцен сопряжены с опасностью: актёры могут не только получить травмы, но и погибнуть.

1. Триллер Джона Лэндиса Стивена Спилберга «Сумеречная зона» погубил нескольких актёров, включая малышей. Актёр Вик Морроу должен был пересекать озеро с двумя детьми. В это время над озером кружил вертолёт, а кругом гремели взрывы. Один взрыв был так силён, что повредил винтокрылую машину. Вертолёт упал в озеро, убив Морроу и маленьких артистов.

2. Сын легендарного Брюса Ли Брэндон погиб на съёмках картины «Ворон». Во время репетиции сцены, где в героя Брэндона стреляют преступники, из одного ствола вылетела заглушка, не замеченная артистами. Выстрел был холостым, но заглушка ранила актёра, застряв в позвоночнике и вызвав сильную кровопотерю. Несмотря на усилия врачей, Брэндон через 12 часов скончался в госпитале.

3. Оуэн Харт был выдающимся рестлером и любимцем публики. В мае 1999 года он должен был впечатлить зал, спустившись на ринг на тросе. По какой-то причине Харт сорвался с троса с высоты 24 метра. От полученных травм спортсмен умер.