Худшие звезды Голливуда

Большинство актёров обладают армией поклонников, но некоторым артистам зрители почему-то не симпатизируют. Возможно, дело в отсутствии таланта, слишком бурной личной жизни или чрезмерной откровенности. Так или иначе, такие исполнители буквально притягивают к себе ненависть и презрение публики.

1. Чарли Шин ещё недавно был фаворитом публики и блистал в сериале «Два с половиной человека», но после череды скандалов скатился на дно.

2. Линдси Лохан , которая дебютировала ещё крохой в семейных комедиях, не вынесла бремени славы и теперь имеет репутацию не актрисы, а скандалистки и любительницы алкоголя.

3. Мел Гибсон — одна из самых ярких голливудских звёзд, талантливый актёр и режиссёр. Но публика отвернулась от него после громких расистских высказываний и грязных любовных похождений.

4. С Вуди Алленом стремятся поработать многие знаменитости, но есть и те, кто относится к нему с осторожностью. Ходят слухи, что Вуди не прочь провести время в компании молодых девушек, а подогревает подобные разговоры его жениться на собственной падчерице.