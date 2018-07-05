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Худшие звезды Голливуда
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Худшие звезды Голливуда 

Рамблер 4 часа назад
Большинство актёров обладают армией поклонников, но некоторым артистам зрители почему-то не симпатизируют. Возможно, дело в отсутствии таланта, слишком бурной личной жизни или чрезмерной откровенности. Так или иначе, такие исполнители буквально притягивают к себе ненависть и презрение публики.
1. Чарли Шин ещё недавно был фаворитом публики и блистал в сериале «Два с половиной человека», но после череды скандалов скатился на дно.
2. Линдси Лохан, которая дебютировала ещё крохой в семейных комедиях, не вынесла бремени славы и теперь имеет репутацию не актрисы, а скандалистки и любительницы алкоголя.
3. Мел Гибсон — одна из самых ярких голливудских звёзд, талантливый актёр и режиссёр. Но публика отвернулась от него после громких расистских высказываний и грязных любовных похождений.
4. С Вуди Алленом стремятся поработать многие знаменитости, но есть и те, кто относится к нему с осторожностью. Ходят слухи, что Вуди не прочь провести время в компании молодых девушек, а подогревает подобные разговоры его жениться на собственной падчерице.
5. Джейден Смит — сын актёра Уилла Смита. Джейден пытается делать кинокарьеру, но, похоже, ему это не слишком удаётся. В сравнении со невероятно популярным отцом Смит-младший смотрится невзрачно, да и актёрским талантом явно не наделён.
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