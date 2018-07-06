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Как искали женские ноги для советского кинохита
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Как искали женские ноги для советского кинохита 

Рамблер 8 часов назад
Во время съёмок фильма «Белое солнце пустыни» режиссёр Владимир Мотыль постоянно задавался вопросом, почему главный герой так равнодушен к красавицам из гарема. Идея пришла к Мотылю во сне: он увидел настоящую русскую красавицу, женщину типажа «кровь с молоком», и сразу же понял, что Сухов хранит верность возлюбленной. Однако найти исполнительницу оказалось очень сложно. Режиссёр отсмотрел несколько десятков пышнотелых дам, но ни одна не подходила. Решение настигло его случайно: однажды Мотыль увидел редактора Центрального телевидения Галину Лучай и понял, что это та самая женщина, которую и должен любить Сухов. Но Галина решительно не собиралась становиться актрисой, поэтому её пришлось долго уговаривать. Но и после того, как она согласилась, появились сложности: в одном эпизоде требовалось показать ноги женщины, довольно высоко открытые. В таком виде Галина наотрез отказалась появляться на экране. Тогда режиссёр поручил ассистенту залезть в подвал и высматривать оттуда красивые полные женские ноги. Эпизод сняли, но тут воспротивился художественный совет: его членам обнажённые женские ноги показались порнографией.
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