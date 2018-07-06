Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили

Создатели мультипликационных фильмов частенько вставляют в свои произведения эпизоды, полностью понять которые могут только взрослые. Понятными лишь родителям шутками на бытовые темы были наполнены даже многие советские мультфильмы, что уж говорить о западных анимационных историях! Правда, не исключено, что авторы не вкладывали в сцены неприличного подтекста, но внимательные взрослые зрители усматривают в них явные отсылки к эротике. Вот лишь несколько эпизодов, в которых были обнаружены совсем недетские намёки.

1. Губка Боб и его неоднозначные круглые щёки.

2. Странноватая сценка из сериала «Ох уж эти детки».

3. Ещё более интимный эпизод в сериале про дерзкого мышонка Джерри и страдающего от его проделок кота Тома.

4. Тверк, который стал моден всего пару лет назад, исполненный мультипликационной героиней сериала «Озорные анимашки».

5. Весьма раскованное поведение собаки Плуто из одноимённого сериала и пикантные развлечения уток Даффи и Дональда.

6. Оригинальный способ собирания бус от мышат в истории про Золушку.

7. И чересчур замысловатая игра телепузиков с воздушными шарами.