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Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили
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Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили 

Рамблер 7 часов назад
Создатели мультипликационных фильмов частенько вставляют в свои произведения эпизоды, полностью понять которые могут только взрослые. Понятными лишь родителям шутками на бытовые темы были наполнены даже многие советские мультфильмы, что уж говорить о западных анимационных историях! Правда, не исключено, что авторы не вкладывали в сцены неприличного подтекста, но внимательные взрослые зрители усматривают в них явные отсылки к эротике. Вот лишь несколько эпизодов, в которых были обнаружены совсем недетские намёки.
1. Губка Боб и его неоднозначные круглые щёки.
2. Странноватая сценка из сериала «Ох уж эти детки».
3. Ещё более интимный эпизод в сериале про дерзкого мышонка Джерри и страдающего от его проделок кота Тома.
4. Тверк, который стал моден всего пару лет назад, исполненный мультипликационной героиней сериала «Озорные анимашки».
5. Весьма раскованное поведение собаки Плуто из одноимённого сериала и пикантные развлечения уток Даффи и Дональда.
6. Оригинальный способ собирания бус от мышат в истории про Золушку.
7. И чересчур замысловатая игра телепузиков с воздушными шарами.
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