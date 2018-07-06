Netflix потратит более $12 млрд на создание контента в этом году

В этом году сервис Netflix потратит на собственное производство около $12−13 млрд, — намного больше, чем киностудии тратят на производство кино и сериалов.

На данный момент в производстве уже находятся новые фильмы и продолжения популярных шоу. За этот год суммарно планируется снять 82 фильма. Для сравнения, WarnerBros. планируют выпустить 23 фильма.

Кроме фильмов, также сервис предоставляет доступ к около 700 сериалам, десяткам документальных лент и детских шоу, стенд-ап комедиям и реалити-шоу.

Отметим, что история современного Netflix началась с «Карточного домика» в 2011 году, на производство которого сервис потратил около $100 миллионов.

В мае Netflix обогнала Disney на торгах и стала самой дорогой компанией, которая занимается потоковым онлайн-вещанием, сообщал Variety.

На торгах 24-го мая стоимость акций Netflix выросла на 1,3% до $349. Таким образом, капитализация компании составила около $161 млрд По сравнению с этой же датой в прошлом году, капитализация Netflix выросла на 82%.

Капитализация Disney на тот момент была в районе $152 млрд В издании отмечают, что сервис Netflix уже побил собственные прогнозы на первый квартал 2018 года по количеству подписчиков в Соединенных Штатах и за рубежом. В данный момент на Netflix по всему миру подписаны 125 млн человек.

В апреле нынешнего года сообщалось, что аудитория Netflix выросла на 7,4 млн человек.

По данным недавнего опроса американских потребителей, подготовленного компанией Cowen&Co, Netflix сейчас является самой популярной платформой для просмотра развлекательного контента на ТВ, опережая кабельные и вещательные ТВ сети, а также YouTube и Hulu.

Опрос, проведенный в мае, охватил 2 500 взрослых респондентов США, которым был задан вопрос «какие платформы вы чаще всего используете для просмотра видеоконтента на телевизоре». Совокупно, Netflix стал №1, набрав 27% голосов, за ним шли базовое кабельное ТВ — 20%, эфирные вещатели набрали 18%, а YouTube — 11%.

В группе взрослых 18-34 лет, Netflix лидирует с еще более впечатляющим результатом: почти 40% назвали Netflix наиболее часто используемой платформой, YouTube набрал 17%, базовое кабельное ТВ — 12,6%, Hulu — 7,6%, а эфирное ТВ — 7,5%.

Среди американцев, имеющих подписку на сервисы традиционного платного ТВ (за исключением корд-каттеров и тех, у кого никогда не было подписки на платное ТВ), базовое кабельное ТВ вышло на первое место как основной выбор для ТВ смотрения, показывают данные исследования Cowen&Co. При этом Netflix все-таки занимает второе место с небольшим отрывом: среди тех, кто имеет подписку на традиционные ТВ пакеты, базовое кабельное ТВ набрало 26%, Netflix — 24%, а эфирное ТВ — 19%.

«В долгосрочной перспективе, предполагая, что [Netflix] сможет и дальше предлагать все больше первоклассного контента, это лидерство явно предвещает уверенность в создании ценности в будущем», — пишет руководитель исследования Cowen&Co. Джон Блэкледж.

Во втором квартале 2018 года Netflix выпустила около 452 часов оригинальных программ в США, что на 51% больше, чем в предыдущем году, но немного меньше рекордного результата в 483 часа в 1 квартале 2018 года. Во 2 квартале Netflix выпустила такие оригинальные тайтлы, как второй сезон «Thirteen Reasons Why», второй сезон «Luke Cage» и четвёртый сезон «Unbreakable Kimmy Schmidt», и кроме этого — ремейк «Lost in Space», второй сезон документального сериала о нарковойнах «Dope» и бразильский триллер-антиутопию «3%».

Аналитики из Cowen&Co. особенно оптимистично относится к международным планам Netflix, повышая в долгосрочной перспективе цену акций с $375 до $430 за акцию. Компания ожидает, что международные подписки Netflix вырастут с 83,6 млн в конце 2018 года до 255,2 млн к 2028 году (что превышает прошлую оценку на уровне 243,9 млн).